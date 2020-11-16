Актер Юрий Черкасов скончался в возрасте 59 лет

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Валентин Черников
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Театр имени Моссовета сообщил о смерти заслуженного артиста.

Актер Юрий Черкасов скончался в возрасте 59 лет

Фото: www.globallookpress / Ekaterina Tsvetkova

Заслуженный артист России Юрий Черкасов скончался на 60-м году жизни. Об этом с прискорбием сообщили его коллеги по театру имени Моссовета. Причина смерти не уточняется.

Как уточняет ФАН, прощание с актером состоится 17 ноября в одиннадцать часов утра в театре. Его похоронят на Митинском кладбище.

Юрий Черкасов родился 25 марта 1961 года. В 1991 году окончил ГИТИС. С этого же времени играл в Театре имени Моссовета. На его счету более 30 ролей в различных постановках. Помимо этого Черкасов снимался в кино. Он сыграл в таких фильмах, как: «Русский террор», «Таксистка», «Очарование зла», «А у нас во дворе», «Форс-мажор», «Миллионы в сети», «Так не бывает», «Коммунальный детектив», «Братья по обмену» и во многих других.

Ранее 5-tv.ru писал, что Армена Джигарханяна похоронят рядом с дочерью, трагически ушедшей из жизни в 1987 году.

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