Высоцкая показала интерьеры фамильного особняка Кончаловского на Рублевке

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Валентин Черников
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Звездная пара обитает в доме-тереме из калиброванный сосны на Николиной горе.

Фото, видео: Instagram @juliavysotskayaofficial

Роскошная усадьба Андрея Кончаловского на Рублевке привлекает внимание даже его богатых соседей. А о рядовых гражданах и говорить не приходится. Сам режиссер не хвастается богатством и не показывает интерьеры родового дома. Зато они периодически попадают в кадр на фотографиях его жены Юлии Высоцкой. На днях актриса и телеведущая в очередной раз опубликовала в Instagram снимки, на которых позирует в шикарной гостиной.

Супруги обитают в доме-тереме из калиброванный сосны. Усадьба на Николиной горе стоит по соседству с имением брата режиссера — Никиты Михалкова.

Прежде в срубовом доме жили их родители, а с начала 2000-х Кончаловский окончательно обосновался там с Высоцкой и двумя детьми — Марией и Петром.

В какой-то момент желание супружеской пары затеять перестройку поместья сошлись. Так со временем двухэтажный дом превратился в четырехэтажный.

Один этаж хозяин надстроил, а другой вырыл внизу и сделал полуподвал. Как уточняет KP.RU, на месте кухни теперь просторная ванная, а вместо веранды — зимний сад. В старой части здания — спальня, кабинет и спортивный зал.

Больше всего Высоцкой нравятся просторный холл, библиотека и, конечно, кухня. Под кухню супруги выделили цокольный этаж. Съемки кулинарной передачи Юлии «Едим дома» проходят там. Интерьеры в стиле прованс подобрала сама ведущая.

 
 
 
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Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Михалкова показала интерьер загородного дома.

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