«Первая причина это ты»: Жорин едко ответил на слова Шаляпина о «швали» на сцене

Резкие высказывания Прохора Шаляпина в адрес российских артистов прокомментировал адвокат Сергей Жорин. Певец обрушился с критикой на старших коллег после жалоб с их стороны на нехватку финансов в период пандемии. Вокалист заявил, что получавшим прежде миллионы за одно выступление звездам не стоит прибедняться. А всех, кто поддержал предложение Валерия Меладзе бойкотировать «голубые огоньки», давно пора заменить, уверен молодой человек. По его мнению, телеканалы заполонили несколько десятков «жирных» селебрити, которые не дают прохода новому поколению. Такому шоу-бизнесу Шаляпин пожелал смерти, а всех его представителей назвал «швалью».

«Я вижу две возможные причины, почему Прохор так высказался. Первая причина, как поется в песне — это ты. Думаю, это банальная зависть Прохора Шаляпина, который как артист менее успешен в отличие от популярных эстрадных исполнителей. Хоть Проша и взял себе громкую фамилию, но она никак не повлияла на его популярность как музыканта. Потому что Прохора Шаляпина все знают как покорителя престарелых сердец. Вторая причина: возможно, он заболел коронавирусом. Либо это последствия после выздоровления», — предположил Жорин.

Как отметил юрист, один из симптомов COVID-19 наравне с потерей вкуса и обоняния — повышенная агрессия. По словам адвоката, это объясняет, почему прежде не замеченный в агрессии Шаляпин резко высказался в отношении коллег.

«Мне что-то подсказывает, что Проша выздоровеет, извинится, и конфликт сойдет на нет. Конечно, кто-то из тех, кого имел в виду Шаляпин, может обратиться на него в суд. Но не думаю, что они станут этим заниматься. Поскольку в шоу-бизнесе не принято обращать внимание на людей ниже себя по статусу, в том числе социальному. Хотя, при необходимости, правовая позиция здесь есть», — отметил адвокат.

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