Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 23 по 29 ноября

Гадание по рунам сыздавна считается одним из самых точных. Но овладеть этим искусством под силу не многим. Рунический провидец Игорь Вечерский из их числа. Мастер толкования рун предсказал многие важные события в мире и в жизни знаменитостей. Специально для 5-tv.ru он составил свой гороскоп на период с 16 по 22 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

В начале недели (Соуло) складывается удачное время, которое принесет вам успех. В середине недели (Лагуз) прислушайтесь к своей интуиции и действуйте согласно ей. Конец недели (Вуньо) — время, которое можно посвятить себе и хорошо отдохнуть.

Телец

В начале недели (Беркана) наступает период, который способствует развитию уже начатых дел. Середина недели (Йера) обещает быть насыщенной в трудовом плане, однако этот труд не будет бесполезным. В конце недели (Соуло) вы можете многое совершить, это время активного достижения.

Близнецы

Начало недели (Феху) — период благоприятный для любых материальных дел, которые принесут вам успех. В середине недели (Турисаз) наступает время активных взаимодействий и упорядочивания своей жизни. Конец недели (Манназ) приходится на период саморазвития, когда вы можете найти необходимого человека, который повлияет на вашу жизнь.

Рак

В начале недели (Иса) все течет по ранее проложенному сценарию событий, не предвещая перемен. В середине недели (Уруз) большое количество энергии, которое вам дается, потребует правильного вектора приложения. Конец недели (Йера) создаст атмосферу для получения хорошего результата от вашей работы.

Лев

В начале недели (Вуньо) вам следует упорядочить свою жизнь и определиться с планами на будущее. В середине недели (Наутиз) наступает время приостановки текущих дел и возможности увидеть и правильно оценить свои действия. Конец недели (Ансуз) — период общения, когда вы можете наладить необходимый диалог.

Дева

Начало недели (Турисаз п) — неспокойный период в вашей жизни, однако вы сможете преодолеть препятствия. В середине недели (Наутиз) продолжайте заниматься уже начатыми делами и правильно анализируйте свои недостатки. В конце недели (Перто п) не рекомендуется начало новых дел и открытие новых путей для развития.

Весы

В начале недели (Йера) придет время, когда потребуется хорошо потрудиться. Это будет эффективно и принесет свои плоды. В середине недели (Беркана п) вы можете не видеть все возможности, использовать не весь потенциал, который у вас имеется. Конец недели (Вуньо п) призывает вас не сбыть слишком самокритичным и правильно оценивать уже достигнутые результаты.

Скорпион

Начало недели (Соуло) — время, когда вы можете многого достичь. Запланируйте на него важные дела. В середине недели (Йера) занимайтесь своей профессиональной деятельностью и развивайтесь в ней. В конце недели (Отал п) придет пора взглянуть на сферу своих личных взаимоотношений.

Стрелец

В начале недели (Гебо) будут удачны партнерские союзы, налаживание контактов, которые дадут общий результат. В середине недели (Ансуз п) возможны недоговоренности, конфликты и скандалы. В это время вам следует внимательно относиться к распространению информации. В конце недели (Перто) вас призывают начать то, что вы давно хотели совершить.

Козерог

В начале недели (Ансуз) общайтесь и развивайте сферу коммуникации, это принесет плоды. Середина недели (Лагуз) — время, когда не стоит сталкиваться с проблемой напрямую, лучше найти обходные пути для ее решения. В конце недели (Райдо п) лучше отказаться от дальних поездок и путешествий.

Водолей

В начале недели (Йера) ранее приложенные усилия дадут результат, вы можете получить продукт своего труда. В середине недели (Хагалаз) для вас складывается неспокойный период, период разрушения, стихии. Однако вы можете использовать его в свою пользу. В конце недели (Иса) все продолжает течь по известному вам пути, продолжайте уже начатое.

Рыбы

В начале недели (Беркана п) не получится использоваться все имеющиеся у вас возможности. В середине недели (Ансуз) приходит хорошее время для налаживания диалога, контактов. Вы сможете повлиять с помощью речи на окружающих. В конце недели (Альгиз) наступает спокойный период, в которой вы можете не опасаться за безопасность своих проектов, дел, отношений.

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