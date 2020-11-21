🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 ноября, растущая Луна в знаке Рыбы открывает новые возможности для людей искусства и подарит вдохновение представителям творческих профессий. Удача будет сопутствовать тем, кто решит заняться благотворительностью. Этот день благоприятен для налаживания деловых контактов и предпринимателей, чей бизнес связан с пивной, рыбной, нефтехимической и алкогольной промышленностью. Полезным будет отдых в бане или сауне, а также вблизи живописных водоемов.

♈ Овен

В последние несколько месяцев судьба преподносила вам сюрприз за сюрпризом. Но эти неожиданные повороты не прошли бесследно — полученный опыт станет главным ресурсом в будущем. Верьте, что скоро для вас все изменится к лучшему. На вашем пути появятся нужные люди и возможности. Пусть это знание даст вам силу, когда вы сделаете следующий шаг.

Космический совет: ваш опыт — ценнейший ресурс для будущих побед.

♉ Телец

Пройдя нелегкий жизненный этап, вы зарядились знаниями и опытом. Вы не совершите прежних ошибок. Теперь вы понимаете, что все случившееся — задел для будущих свершений, которые будут неминуемо триумфальными. Подумайте над недавними событиями и определите для себя план действий с их учетом.

Космический совет: вы стали сильнее и готовы покорять вершины!

♊ Близнецы

Иногда необходимо проявить настойчивость и напористость. Но бывают и такие этапы, когда важно подчиниться судьбе. Не все события в жизни управляемы, и это не поражение, а закон природы. Сбавьте темп и оцените обстановку в спокойном состоянии. Примите то, что вам неподвластно, и двигайтесь дальше без сожалений. Все нормализуется в ближайшее время.

Космический совет: откажитесь от борьбы с ветряными мельницами. Вы проиграете.

♋ Рак

Вы вложили много сил и тщательно спланировали новый проект. Почему же теперь вы сомневаетесь? Пора делать следующий шаг — решительно приступайте к реализации задуманного. Откажитесь от своих «Не могу» и замените их на «Легко!». Не сдерживайте свою энергию и распорядитесь ей созидательно — плоды ваших трудов превзойдут ожидания.

Космический совет: смелее, вы справитесь!

♌ Лев

Мы часто ждем блага от Вселенной за свои труды и добрые дела. Не получая моментально «приза», мы начинаем думать, что все было напрасно. Это не так! Быть открытым и созидательным необходимо в любой период жизни. Это делает человека цельным и укрепляет волю. Распахните ваше сердце, пусть оно подсказывает, как действовать, без ожидания «кэшбэка». Бескорыстие — вот девиз для Львов на сегодня и на каждый день.

Космический совет: ощутите радость от способности отдавать.

♍ Дева

Жизнь — черно-белая, и ее полосы постоянно сменяют друг друга, позволяя нам ощутить ее ценность. Сегодня, даже если вы на темной стороне, не хандрите. Оглянитесь и оцените опыт прошлого, сделайте выводы на будущее. Примите радостные события и тяжелые переживания, выпавшие на вашу долю. Знайте, что, если вы смогли пройти через это, вы сможете преодолеть что угодно. Это сделает вас только лучше и сильнее.

Космический совет: смиритесь с переменчивым нравом фортуны.

♎ Весы

Вы уже знаете, что значит, ощущать постоянную угрозу разрыва в отношениях. Вам не повезло, и вас любили неискренне, манипулировали чувствами. Зато теперь вы такого не допустите и сможете построить надежный союз. В нем будут легкость, спокойствие, нежность — то, что вы заслужили. Поблагодарите обидчиков за то, что вы знаете, к чему стремиться. Ваша любовь уже так близко!

Космический совет: впереди — бездна любви и нежности!

♏ Скорпион

Вы можете винить обстоятельства сколько угодно, но правда в том, что лишь вы виноваты в нынешнем положении вещей. Бросьте ненадолго суету дней и подумайте, в чем ваши ошибки. Вам необходимо осознать свою роль в вашем окружении и определить, как действовать дальше. Победить страхи — это первый шаг на вашем пути, в котором скрыто желание двигаться вперед, несмотря на собственные ограничения. Победа в конечном итоге будет за вами.

Космический совет: возьмите на себя ответственность за успехи и поражения.

♐ Стрелец

У Стрельцов сегодня очень хороший день. Или он может стать таким, если они захотят. Нужно всего лишь оценить свои достижения за последнее время и позволить себе их отпраздновать. Поощрите себя, подарите себе то, в чем давно отказывали. Будьте также благодарны неудачам, как победам и счастливому случаю. Верьте, такое отношение только улучшит качество вашей жизни.

Космический совет: вы заслужили праздник в честь себя любимых!

♑ Козерог

Хороший день для качественного и вдумчивого самоанализа, Козероги. Так что прокрутите в голове события последних дней и вспомните свои ощущения. Вы поймете, как влияют на вас те или иные решения, сможете предугадать риски в следующих своих проектах или в отношениях. Важно определить неподвластные вам явления и позволить процессам продолжаться без вас — вы не можете контролировать все!

Космический совет: потратьте день на осмысление и переоценку своих решений.

♒ Водолей

Вы стоите на пороге чего-то невероятного. Если начинаете новый проект — будьте уверены, впереди много интересного и захватывающего, а результат принесет абсолютное удовлетворение. Избавьтесь от излишнего чувства долга, позвольте себе идти к намеченной цели, руководствуясь вдохновением. Не бросайте дел — доводите все до конца!

Космический совет: начатые сегодня проекты принесут богатые плоды.

♊ Рыбы

Не все в жизни — сахар, вы это знаете, Рыбы. Но почему вы до сих пор этому так сопротивляетесь? Неудачи, как и значительные победы, нужно принимать с благодарностью. Только так вы создадите ресурс для новых достижений в карьере, любви, самосовершенствовании. Не позволяйте негативным мыслям разрушать ваше счастье.

Космический совет: признайте «полосатость» жизни, за неудачей всегда следует праздник!

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