5-tv.ru публикует эксклюзивное видео следственного эксперимента с похитителем ребенка во Владимирской области. Подозреваемого в похищении первоклассника доставили на остановку общественного транспорта в селе Горки Владимирской области, где 28 сентября по дороге из школы пропал первоклассник.

На кадрах показано, что происшествие произошло в 50 метрах от остановочного павильона, где подозреваемый затолкал в машину семилетнего Савелия. Мужчина наглядно на манекене продемонстрировал свои действия.

Мальчика нашли живым 19 ноября. Ребенка искали почти два месяца. Он отправился из школы в Камешковском районе Владимирской области 28 сентября. Около 14:00 мальчик вышел из школьного автобуса на остановке, расположенной всего в 200 метрах дома, и пропал. По подозрению в похищении семилетнего первоклассника под Владимиром задержан 26-летний житель деревни Макариха.

По словам Ирины Волк, к сотрудникам ГУУР МВД России от зарубежных коллег по каналам Интерпола некоторое время назад поступили сведения о мужчине, который удерживает дома маленького мальчика. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось подтвердить эти данные. Мальчик был передан родителям. Задержанный будет доставлен в следственные органы.

В настоящий момент жизнь и здоровье ребенка вне опасности. Известно, что похищенный ребенок — младший из четырех сыновей в семье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья чудом найденного живым под Владимиром мальчика просит помощи психолога.