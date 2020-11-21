Похититель семилетнего мальчика показал, как он выкрал ребенка — видео

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Марина Неруцких
Эксклюзив 5 145

Следственный эксперимент был проведен на остановке в селе Горки Владимирской области, где 28 сентября по дороге из школы пропал первоклассник.

Фото, видео: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует эксклюзивное видео следственного эксперимента с похитителем ребенка во Владимирской области. Подозреваемого в похищении первоклассника доставили на остановку общественного транспорта в селе Горки Владимирской области, где 28 сентября по дороге из школы пропал первоклассник. 

На кадрах показано, что происшествие произошло  в 50 метрах от остановочного павильона, где подозреваемый  затолкал в машину семилетнего Савелия. Мужчина наглядно на манекене продемонстрировал свои действия.

Мальчика нашли живым 19 ноября. Ребенка искали почти два месяца. Он отправился из школы в Камешковском районе Владимирской области 28 сентября.  Около 14:00 мальчик вышел из школьного автобуса на остановке, расположенной всего в 200 метрах дома, и пропал.  По подозрению в похищении семилетнего первоклассника под Владимиром задержан 26-летний житель деревни Макариха. 

По словам Ирины Волк, к сотрудникам ГУУР МВД России от зарубежных коллег по каналам Интерпола некоторое время назад поступили сведения о мужчине, который удерживает дома маленького мальчика. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось подтвердить эти данные. Мальчик был передан родителям. Задержанный будет доставлен в следственные органы.

В настоящий момент жизнь и здоровье ребенка вне опасности. Известно, что похищенный ребенок — младший из четырех сыновей в семье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья чудом найденного живым под Владимиром мальчика просит помощи психолога.

 

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