Семья чудом найденного живым под Владимиром мальчика просит помощи психолога

Семья чудом найденного живым под Владимиром после похищения Савелия Роговцева просит помощи профессионального психолога. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Прохорычев сообщил об этом в интервью ТАСС. Детский омбудсмен отметил, что работу с ребенком и его близкими уже проводят специалисты МЧС.

«В России это первый случай, когда поиск вели около двух месяцев и ребенок жив. Конечно, и ребенку, и семье, <…> необходима психологическая помощь, поэтому сейчас сначала будут работать психологи МЧС, а потому уже специалист-психолог, который работает с травмой. <…> Разговаривали с родителями, они сами попросили, чтобы с ребенком поработал хороший психолог», — цитирует агентство Геннадия Прохорычева.

Уполномоченный по правам ребенка Владимирской области добавил, что первое время после спасения Савелий Роговцев пробудет дома, а впоследствии необходимо решать вопрос о его возвращении к занятиям в школе. Детский омбудсмен подчеркнул, что для всех российских родителей эта вопиющая история должна стать своеобразным уроком.

«Мое глубокое убеждение, что детей начальной школы родители должны встречать и провожать — в данном случае до автобуса. Ребенок почти детсадовец, а его никто не встречал, хотя возможности и у мамы, и у бабушки есть. <…>. Этот случай будут обсуждать на родительских собраниях, чтобы родители начальной школы понимали: ребенка нужно сопровождать», — заключил Геннадий Прохорычев.

О ЧП в селе Горки Камешковского района стало известно 28 сентября. В тот день, около 14.00 по московскому времени мальчик вышел из школьного автобуса на остановке, расположенной буквально в 200 метрах от дома, но до него так и не дошел. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело. Установить место пребывания первоклассника удалось лишь вечером 19 ноября.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, все это время школьник находился в частном доме у жителя соседней деревни Макариха. Найти его помогли связи с Интерполом. 26-летний подозреваемый задержан.

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