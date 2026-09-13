Комик Гарик Мартиросян появился на съемках с бритой головой

Комик и шоумен Гарик Мартиросян сменил имидж, избавившись от шевелюры. Резидент Comedy Club вышел к камерам с абсолютно гладким черепом. Такой поворот удивил не только аудиторию, но и тех, кто стоял с ним в одном кадре — комиков Гарика Харламова и Павла Волю.

Воля не удержался от ироничной реплики.

«Мне нравится твоя прическа», — заметил он.

«Я армянский Юра Борисов. Еще на моей голове может Канье Уэст выступать», — с юмором парировал Мартиросян.

Фото: Instagram*/martirosian_official

К слову, это не дебют шоумена в образе «наголо». Еще в 2020-м он показывался публике с полностью сбритыми волосами, и тогда это вызвало волну домыслов о самочувствии артиста. Фанаты всерьез тревожились: ведущий сильно переменился, и поклонники заподозрили, что он скрывает болезнь — уж больно стремительно он терял волосы.

Сам Мартиросян тогда отделался шуткой, что летом так комфортнее. А позднее сознался, что стремился походить на Брюса Уиллиса.

Любопытно, что на большинстве снимков в соцсетях шоумен позирует в кепке или панамке. Без головного убора он попадает в кадр крайне редко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Станислав Дужников, знакомый зрителям по роли Лени Воронина в сериале «Воронины», удивил поклонников заметными переменами во внешности после похудения. Артист разместил в своем Telegram-канале видео, на котором он занимается стрижкой газона, умело обращаясь с газонокосилкой.

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