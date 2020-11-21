«Обнуляемся»: Цымбалюк-Романовская сменила образ после смерти Джигарханяна

Бывшая супруга актера и режиссера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, накануне девяти дней со дня смерти народного артиста СССР решила обновить образ и «очиститься». Для этого она отправилась в салон красоты. Роликом со своего похода селебрити поделилась в сторис своего Instagram. На кадрах запечатлено, как парикмахер обстригает волосы девушки.

«А правда, что когда обрезают волосы, плохая информация уходит?» — спрашивает Виталина

«В том числе. Мы убираем все, весь негатив», — отвечает ей парикмахер.

К ролику Виталина добавила короткую подпись.

«Обнуляемся», — подписала видео пианистка.

Instagram @vitalinaromanovskaya

Также Виталина опубликовала фото, на котором она готовится к стрижке. Новый образ женщина пока не продемонстрировала. Снимок она дополнила отрывком из стихотворения Андрея Вознесенского:

«Не исчезай в нас чистота,

Не исчезай, даже если наступит край», — написала Цымбалюк-Романовская.

Поклонники поддержали пианистку. На такой глубокомысленный комментарий они ответили по-философски:

«Все проходит, пройдет и это»;

«Все пройдет! Берегите себя вы самая лучшая, милая», — написали юзеры.

Как сообщал 5-tv.ru, актер и режиссер Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни 14 ноября. У него остановилось сердце на фоне долгой борьбы с осложнениями диабета, болезни почек и отека внутренних органов. Цымбалюк-Романовская не явилась на похороны бывшего мужа.