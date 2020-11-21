Кадры из-подвала, где похититель прятал семилетнего мальчика

5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры из подвала и из самого дома, где похититель держал семилетнего мальчика, пропавшего 28 сентября по дороге из школы.

Известно, что сначала 26-летний житель деревни Макариха Дмитрий Копылов держал похищенного им первоклассника в подвале частного дома. Через некоторое время злоумышленник переселил мальчика в дом.

Семилетний житель села Горки Владимирской области Савелий, пропал около 14 часов дня по дороге из школы домой. В этот день мальчик сошел с автобуса и не дошел до дома 200 метров. Первоклассника искали почти два месяца и нашли 19 ноября благодаря совместной работе полиции и Интерпола.

В настоящее время мальчик находится дома с родителями. Сразу после освобождения он был осмотрен медиками, которые подтвердили, что ребенок в полном порядке.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео следственного эксперимента из села Горки Владимирской области, на котором злодей показал, как он затолкал ребенка в машину.