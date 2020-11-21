Кадры из-подвала, где похититель прятал семилетнего мальчика

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Марина Неруцких
Эксклюзив 3 539

Маленького жителя села Горки Владимирской области искали почти два месяца и чудом нашли живым и невредимым.

Фото, видео: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры из подвала и из самого дома, где похититель держал семилетнего мальчика, пропавшего 28 сентября по дороге из школы. 

Известно, что сначала 26-летний житель деревни Макариха Дмитрий Копылов держал похищенного им первоклассника в подвале частного дома. Через некоторое время злоумышленник переселил мальчика в дом.

Семилетний житель села Горки Владимирской области Савелий, пропал около 14 часов дня по дороге из школы домой. В этот день мальчик сошел с автобуса и не дошел до дома 200 метров. Первоклассника искали почти два месяца и нашли 19 ноября благодаря совместной работе полиции и Интерпола. 

В настоящее время мальчик находится дома с родителями. Сразу после освобождения он был осмотрен медиками, которые подтвердили, что ребенок в полном порядке.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео следственного эксперимента из села Горки Владимирской области, на котором злодей показал, как он затолкал ребенка в машину.

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