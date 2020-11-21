«Ем, сколько хочу»: похудевшая на 20 килограммов Симоньян раскрыла секрет диеты

Главный редактор RT Маргарита Симоньян не скрывает: после третьей беременности поправилась сильно. Но при этом медиаменеджеру понадобилось всего несколько месяцев, чтобы привести себя в идеальную форму, и это не перестает удивлять ее фанатов: сразу минус 20 килограммов!

В чем секрет результативной диеты? Об этом сама Симоньян рассказала фолловерам в Instagram.

«Основные правила такие: ем все, что хочу, на завтрак (кроме сладкого). Это часов в 11.00—13.00. Независимо от того, когда просыпаюсь. Потом, в 17.00, ем небольшую порцию белка. После чего ничего не ем до следующего дня. Вино или пиво — можно, но без закуски», — написала Маргарита.

Размер утренней порции Симоньян — не ограничен. В течение дня кофе без сахара и с молоком можно употреблять также — сколько душе угодно. Если человек может и любит пить несладкие напитки, то делать это можно хоть до 17.00, хоть после. При этом главред RT подчеркивает, что отказаться от сладостей не так сложно, как может показаться.

«Приучила себя. Раньше тоже не понимала, как это можно без сахара пить. Сейчас просто свежая мята, заваренная кипятком, кажется сладкой. Организм перестраивается», — отметила Симоньян.

По ее словам, высчитывать порцию белка на ужин — бесполезное занятие. Главное, чтобы это был просто небольшой кусочек мясного стейка, рыбки, куриной грудки или одна котлета. В осенне-зимний период времени, напоминает Маргарита, не стоит забывать пить витамин D и магний.

«На завтрак я ем все, что хочу. Абсолютно все, что хочу. Печеное, жареное, копченое, хлеб, пиццу, хачапури, пельмени. Хочу хлеб — ем хлеб», — заключила главный редактор издания.

Instagram @_m_simonyan_

Подобный способ похудения поклонникам Маргариты Симоньян показался довольно «щадящим». Ведь, если очень хочется чего-нибудь сладенького вечером, то достаточно потерпеть лишь до утра, но не ждать, пока закончится месячная голодовка, а после — страдать от вновь набранных килограммов.

«Маргарита, какое счастье, что вы у нас есть. Спасибо за советы!»

«Просто супер! Браво! Вот это сила воли!»

«Марго, вы — мой герой!»

«Красавица и умница! Не перестаю восхищаться!» — писали пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая и генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась с россиянами своим диетическим меню.