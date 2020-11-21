«Я поняла, что умираю»: жена Макарского об адских муках в попытке забеременеть

Известный актер Антон Макарский счастлив в отношениях с певицей Викторией Морозовой вот уже 20 лет. Влюбленные стали жить вместе еще в далеком 1999 году, спустя год — обвенчались, а еще через несколько лет — сыграли свадьбу. Эта пара для миллионов стала образцом для подражания: красивые, молодые, счастливые. Вот только немногие знали, что за милыми улыбками четы долгое время скрывались боль и тоска.

В эфире шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» пара призналась, что тяжелым испытанием для них стало рождение детей: 13 лет тщетных попыток, ЭКО и жизнь на грани смерти.

«Вы сейчас серьезно рожать хотите? Вам 38 лет!» — вспоминала Виктория тираду, выданную доктором.

Но обидные речи ее не остановили. Супруга Макарского признается: ради появления на свет малыша была готова на все. Ведь результаты обследований гласили, что и она, и муж абсолютно здоровы. Но чуда так и не происходило.

«Я поняла, что умираю. Мне яичники довели до размера яблок», — делилась воспоминаниями о гормональной терапии и ЭКО Виктория.

«Я видел, какая боль у моей жены, поэтому был готов на все!» — едва сдерживая слезы, признавался актер.

Instagram @makarskie

К сожалению, не всегда процедура экстракорпорального оплодотворения дает желаемые результаты… паре пришлось пережить и смерть ребенка.

«Я прямо выл! Почему, чтобы мне что-то понять, надо, чтобы кто-то умер?» — взорвался Макарский.

Но к счастью, влюбленным удалось преодолеть те страшные времена. 9 сентября 2012 года 39-летняя Виктория подарила супругу долгожданную дочку Марию, а 31 мая 2015-го — сына Ивана. Сегодня прошедший тяжелые испытания Антон Макарский называет свой брак с красавицей певицей не иначе как «Божественным изъявлением».

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