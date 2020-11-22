«У меня новость!» — Арзамасова впервые заговорила о ребенке на широкую публику

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Татьяна Меркер
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Обсуждения романа актрисы с фигуристом Ильей Овербухом приняли новый оборот во многом благодаря самой девушке.

«У меня новость!» — Арзамасова впервые заговорила о ребенке на широкую публику

Фото: Instagram @liza_arzamasova

Текущий год был ознаменован не только чередой громких разводов, но и появлением новых звездных пар. Летом свои отношения подтвердили актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух, разница в возрасте между которыми составляет 21 год.

Теперь обсуждения их романа, с подачи самой Арзамасовой, приняли новый крутой оборот. Девушка заговорила о ребенке на сцене театра.

Дело в том, что актриса участвует в постановке «Нюрнбергский вальс», в которой играет беременную француженку, влюбившуюся в советского офицера. Героиня рассказывает, что в детстве ее прозвали новостью, потому ее мать сообщила отцу о беременности словами: «У меня для тебя есть новость!».

Героиня Арзамасовой, узнав, что носит ребенка от офицера, признается ему в этом ровно теми же словами.

Если вернуться к реальной паре актрисы и фигуриста, телеведущая Елена Родина, отмечала, что Авербух больше не хочет иметь детей. Но молодая возлюбленная сможет переубедить спортсмена, передает мнение Родиной «Дни.ру». Известно, что у фигуриста есть сын Мартин от прошлого брака. Также, по слухам, Авербуху родила ребенка и его бывшая партнерша по «Ледниковому периоду» Алиса Гребенщикова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Арзамасова показала трогательные кадры с Авербухом.

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