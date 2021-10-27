Как по линиям на руке определить характер ребенка?

Понять характер ребенка и наладить с ним коммуникацию поможет анализ линий на его руке. О том, какие черты можно увидеть, и чем это будет полезно в воспитании чада, 5-tv.ru рассказал хиромант Иван Громов.

В первую очередь, по его словам, следует обратить внимание на линию головы — она идет над линией жизни, которая «опоясывает» большой палец. От того, как она пролегает, зависит характер малыша. Смотреть нужно на правую руку ребенка.

«Если линия головы проходит через всю ладонь — от указательного пальца до Меркурия (мизинец — Прим. ред.), она прямая, то такой ребенок, как правило, очень упрямый, своенравный. Ему все нужно доказывать, он с большим трудом перенимает чужую точку зрения. С таким ребенком нужно общаться только посредством диалога, только на равных. Давить на него с точки зрения родительского авторитета нет смысла, потому что он может просто отвернуться, закрыться», — рассказал хиромант.

Второй вариант расположения этой линии — от края ладони и до середины, с небольшим уклоном вниз. Он говорит о том, что малыш больше открыт для общения и с ним будет проще выстаивать диалог.

«Если линия головы примерно до середины ладони и идет немного вниз, то такой ребенок более эмоционален. С ним уже можно применять больше эмоций, больше давить на свой родительский авторитет», — объяснил Громов.

Особенно важно обратить внимание на то, как соприкасаются линии жизни и головы. В случае, когда они идут из одной точки, родителю стоит знать, что у его отпрыска могут быть проблемы с самооценкой.

«Если линия головы соприкасается с линией жизни — между указательным и большим пальцами, тем более, если они продолжительный отрезок идут вместе, это, как правило, говорит о том, что у человека могут быть проблемы с самооценкой, с уверенностью в себе. Ваша задача как родителя — доносить до ребенка, объяснять ему, что у него все получится; что он самый лучший, чтобы переломить эту черту характера, которая серьезно тормозит людей в жизни», — посоветовал хиромант.

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