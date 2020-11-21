Видео: Как по линиям на руке узнать количество и пол будущих детей?

Для многих женщин рождение детей — одно из самых важных событий в жизни. И, конечно, им хотелось бы знать, когда это случится, какого пола будут малыши и сколько их будет. И помочь им могут их собственные руки.

Специально для 5-tv.ru хиромант Иван Громов объяснил, какие линии на ладони наиболее важны для ответов на все эти вопросы. Изучать следует правую руку.

Область возле большого пальца

Чуть ниже большого пальца на ладони можно обнаружить поперечные линии. Эта область может подсказать женщине, сколько раз она станет мамой.

«Количество этих линий говорит о потенциальной возможности женщины выносить и родить ребенка», — пояснил Громов.

Зона под мизинцем

Под мизинцем правой руки находятся известные многим «линии привязанности». Но смотреть нужно не на них, а на тонкие вертикальные линии рядом. Они расположены перпендикулярно первым линиям.

«Они могут сказать о количестве детей. То есть то, сколько детей может быть у женщины», — сказал хиромант.

Линия жизни

В некоторых случаях рождение отпрысков обозначается и на линии жизни человека. На ней могут находиться восходящие вверх линии. В случае женщин это обозначает роды.

«Это радостное событие в жизни большинства женщин, — объяснил Громов. — Так что оно часто находит отражение на линиях рук».

Когда малыш родится?

По рукам не всегда можно понять возраст, в котором женщина станет матерью. Но, как правило, чем ближе поперечные линии на большом пальце, тем раньше стоит ожидать появления ребенка.

Также Илья Громов посоветовал смотреть на линии под мизинцем — чем ниже они располагаются к линии сердца — центру ладони, тем более молодой будет при рождении малыша будущая мама.

То же правило действует и с линией жизни. Чем выше к краю ладони она прорезана, тем в более раннем возрасте женщина может стать мамой.

Пол будущих детей

С диагностикой пола детей по рукам еще сложнее, чем с возрастом материнства. Однако есть интересная закономерность. Чем тоньше и длиннее любые линии на ладони, тем чаще рождаются мальчики. А если линии короче и жирнее — девочки.

Есть и другие зоны на руках, по которым можно узнать, будут ли в семье дети. Но стоит помнить, что на ладонях отражен лишь потенциал будущей мамы к рождению детей.

«Как правило, это совпадает, но возможны и оговорки», — уточнил напоследок Иван Громов.

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