Путин впервые показал комнату отдыха в своей резиденции в Ново-Огарево

Одно из помещений, находящееся в своей резиденции в Ново-Огареве, показал журналистам Владимир Путин. Именно там президент дал интервью для телеканала «Россия 1». Кадры появились в выпуске передачи «Москва. Кремль. Путин».Чтобы обсудить наиболее актуальные темы, такие как трехсторонне соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе и отношения РФ с США, российский лидер пригласил представителей СМИ в комнату отдыха.

Как видно на кадрах, интерьер помещения выполнен в светлых тонах. Несмотря на название, в комнате царит рабочая атмосфера, располагающая к проведению деловых бесед. Никаких предметов, которые привлекали бы отдельные внимание, там не наблюдается. Внутри расположены два кресла, небольшой круглый стол, диван и телевизор.

YouTube / Россия 24

Ранее 5-tv.ru писал, как благодаря действиям России удалось прекратить кровопролитие в Карабахе.