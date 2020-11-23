Путин впервые показал комнату отдыха в своей резиденции в Ново-Огарево
Президент России пригласил журналистов в помещение усадьбы в Ново-Огарево.
Фото: www.globallookpress / Kremlin Pool
Одно из помещений, находящееся в своей резиденции в Ново-Огареве, показал журналистам Владимир Путин. Именно там президент дал интервью для телеканала «Россия 1». Кадры появились в выпуске передачи «Москва. Кремль. Путин».Чтобы обсудить наиболее актуальные темы, такие как трехсторонне соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе и отношения РФ с США, российский лидер пригласил представителей СМИ в комнату отдыха.
Как видно на кадрах, интерьер помещения выполнен в светлых тонах. Несмотря на название, в комнате царит рабочая атмосфера, располагающая к проведению деловых бесед. Никаких предметов, которые привлекали бы отдельные внимание, там не наблюдается. Внутри расположены два кресла, небольшой круглый стол, диван и телевизор.
Ранее 5-tv.ru писал, как благодаря действиям России удалось прекратить кровопролитие в Карабахе.
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