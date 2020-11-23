Вдова Баталова рассказала, за что она благодарна Наталье Дрожжиной

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Егор Измалкин
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Конфликт Гитаны Леонтенко с оскандалившейся четой дошел до уголовного преследования. Но оказалось, что не за все вдова готова их клеймить.

Вдова Баталова рассказала, за что она благодарна Наталье Дрожжиной

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Между Гитаной Леонтенко и супругами Михаилом Цивином и Натальей Дрожжиной возник конфликт по поводу семейного захоронения актера Алексея Баталова. Он скончался в 2017 году, и с тех пор, утверждают Цивин и Дрожжина, именно они заботятся о семье. Леонтенко не во всем согласна со скандальной четой.

По словам Дрожжиной, мемориальную доску и место на Преображенском кладбище семья Баталова смогла получить благодаря их с супругом стараниям. Она даже назвала себя «прислугой» вдовы. Гитана при этом считает, что похороны супруга должны были организованы по умолчанию Союзом кинематографистов и никакого «блата» для этого не требовалось.

ТАСС/ Шарифулин Валерий

«Я думала, что так положено», — заявила она в интервью телеканалу НТВ.

Однако затем Гитана все же нашла, за что поблагодарить Дрожжину — за старания о похоронах ее родственников.

«Я благодарна, что могилу моей мамы присоединили к Алешиной, чтобы похоронить там меня и Машу (дочь Баталова и Леонтенко — прим. ред.), — вот за это я очень благодарна и Никите Сергеевичу (Михалкову — прим. ред.), и Цивиной, потому что они подсказали это», — рассказала вдова журналистам.

При этом Дрожжина заявила, что благодарности от Гитаны она не получила.

«Теперь и у Баталовой все есть. Кто это сделал? Цивин Михаил Семенович. Спасибо кто-то сказал? Нет», — заявила жена Цивина.

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина проходят обвиняемыми по делу о мошенничестве с наследством Алексея Баталова. Оно было возбуждено в сентябре по заявлению членов семьи покойного актера. В середине октября вдову артиста Гитану Леонтенко с дочерью признали потерпевшими, а 26 октября Цивину и Дрожжиной было предъявлено обвинение — мошенничество в особо крупном размере. Супругам грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дрожжина и Цивин пытались втянуть в аферу модель Алену Кравец.

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