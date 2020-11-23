«Закричала в голос»: Ирина Муравьева в шоке от почти пустого зала в театре

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Светлана Александрова
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Привыкшие к аншлагам актеры столичных театров тяжело переживают отсутствие зрителей.

«Закричала в голос»: Ирина Муравьева в шоке от почти пустого зала в театре

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Столичным театрам во время спектаклей разрешено заполнять зрителями только 25% мест в залах — в целях борьбы с распространением коронавируса. Привыкшие к аншлагам актеры пустоту зала ощущают очень остро, но бодрятся. Об этом рассказала в интервью интернет-изданию «Собеседник.ru» народная артистка России Ирина Муравьева.

«Когда играла в первый раз после этого указа, то с удивлением заметила, что мало публики. Помню, вышла на авансцену, увидела почти пустые первые ряды, и свои слова стала произносить немного с истерикой, закричала в голос. Так на меня это повлияло! Показалось, что в зале никого и нет», — призналась звезда фильма «Карнавал».

По ее словам, актриса благодарна зрителям, которые в полупустом зале так громко кричат «Браво», что кажется, будто он полон.

«Ситуация странная, конечно: народа нет, артисты играют. Но мы все делаем вид, что все отлично!» — сказала Муравьева.

В таких условиях на днях прошел юбилей спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Пьесу Островского в постановке Владимира Бейлиса сыграли на сцене Малого театра, где много лет служит Ирина Муравьева, в 400-й раз за 20 лет.

«Конечно, когда столько лет идет какой-либо спектакль, бывает, играть утомительно. Но тут, когда все нравится, когда все наслаждаются и словами, и текстом, игрой друг друга, то эти 400 спектаклей пробегают, как мгновение», — поделилась актриса.

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