«Еще та любвеобильная особа»: Был ли роман у Акиньшиной и Козловского?

СМИ пишут: Данила Козловский расстался с Ольгой Зуевой! Почему актер бросил гражданскую жену с маленькой дочерью? Правда ли, что у артиста роман с Оксаной Акиньшиной? Неужели актриса вновь разбила чужую семью? Об этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Еще несколько месяцев назад Данила Козловский публиковал у себя в микроблоге трогательные фото со своей новорожденной дочерью Одой. Популярный актер был счастлив, что наконец стал отцом. А уже сегодня все обсуждают разлад в звездной семье. Якобы артист бросил Ольгу Зуеву с ребенком, после пяти лет отношений.

«Даня — человек очень с большой душой. Он настоящий. Если он что-то делает, значит он прав», — считает продюсер Илья Бачурин.

По сообщениям СМИ, Козловский ушел из семьи ради Оксаны Акиньшиной. Якобы у актеров уже полгода роман! Поклонники предполагают, что отношения звезд начались на съемочной площадке. Знаменитости играли возлюбленных в новом фильме-катастрофе и именно тогда между ними пробежала искра.

Еще летом Данилу Козловского и Оксану Акиньшину заметили вместе на отдыхе в Турции. Пока знаменитости загорали под палящим Солнцем, туристы их сфотографировали.

Так неужели Акиньшина увела Козловского из семьи? Актриса знаменита не только своими ролями в кино, но и многочисленными романами. Девушка встречалась с Алексеем Чадовым, Алексеем Воробьевым, а в 15 лет уже жила с Сергеем Шнуровым, который был в два раза старше нее да еще и женат!

«Акиньшина у нас еще та любвеобильная особа. Она не раз подмочила свою репутацию. Несмотря на то, что она тоже многодетная мама и тоже замужем все уже не удивляются ее романам на стороне. И до, и после, и во время мужа», — считает председатель Союза пиарщиков России Мария Тарханова.

Сейчас Акиньшина состоит в официальном браке с кинопродюсером Арчилом Геловани. Вместе они воспитывают троих детей. Два года назад у супругов был кризис в отношениях. Оксана хотела развестись с мужем.

Правда спустя время пара передумала расходиться. Ходят слухи, что сейчас у Акиньшиной с мужем вновь разлад, они якобы даже не живут вместе. Совпадение или нет, но и сам Козловский в одном из своих прямых эфиров намекал на проблемы с Зуевой.

«В моей жизни достаточно сложностей. Это тяжело, но именно в таких ситуациях проверяются семьи, сложности обнаруживаются, связи новые, люди по-другому узнают себя», — рассказывал Данила Козловский.

Слухи о расставании Козловского и Зуевой подогревают еще и новости о новом проекте кинозвезды, в котором он выступил как режиссер и продюсер. Изначально в актерском составе была заявлена и сама Ольга, она даже появилась в тизере картины. Однако позже ее исключили из фильма.

«Мужчина обязательно должен отвечать за свои поступки. За детей, которых он родил. Это даже не обсуждается», — считает певица Кати Лель.

Актеры свои отношения пока не комментируют. Однако знакомые Ольги Зуевой сообщили, что молодая мама знала о похождениях Козловского и просто закрывала на это глаза. Данила Козловский из Америки вернулся в Россию. А Зуева осталась одна с восьмимесячной Одой в штатах. Ольга иногда публикуют фотографии с их общей дочерью. Может таким образом, она пытается надавить на отцовские чувства?