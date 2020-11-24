«Мыльный пузырь!» Команда Стаса Михайлова опровергла слухи об отсутствии зарплат

Слухи о том, что певец Стас Михайлов не платит своим музыкантам, опровергли в команде певца. Пресс-секретарь артиста Анна Исаева в интервью ФАН назвала подобные обвинения в адрес звезды ложью.

«Раздувается какой-то вселенский скандал, вообще ни на чем не основанный. Стас Михайлов несколько дней назад высказался на тему того, что происходит в шоу-бизнесе в целом. Когда он говорил, что сегодня происходит с артистами, он упомянул, что продолжает платить своим музыкантам, чтобы они не чувствовали, что пандемия просто не дает им никакой точки опоры», — заявила Исаева.

По ее словам, гитарист Слава Маркес, о котором пишут СМИ, был уволен еще летом. Это случилось из-за того, что гитарист отказался лететь на выступление в Якутию и поставил невыполнимые финансовые условия. А сейчас, говорит Исаева, «всплывают его интервью», из которых создается впечатление, что его уволили «сию секунду», а не полгода назад.

Представительница Михайлова уверяет, команда музыканта получает деньги, и никто не жалуется.

«Вся эта сенсация — дутый мыльный пузырь, в котором вообще ничего не соответствует действительности», — подытожила Исаева.

К тому же, утверждает она, певец регулярно помогает больным детям, храмам и воскресным школам.

По заявлению Вячеслава Кузнецова — гитариста Славы Маркеса — он семь лет работал с Михайловым. Однако в пандемию тот не только не помог финансово, но и уволил без каких-либо выплат. Музыканту пришлось найти подработку, чтобы содержать семью.

Ранее Михайлов рассказал об идее создания фонда поддержки россиян, который может учредить «сотня самых популярных артистов». По словам певца, если он может «содержать» свою команду в одиночку, значит, лишние деньги на поддержку безработных россиян есть и у других звезд. Михайлов настаивал, что все вложенные деньги могли бы пойти на обеспечение комфортными условиями тех людей, кто более всего пострадал от коронавируса.

Как писал 5-tv.ru ранее, обещания регулярно совершать «пожертвования» возмутили лидера группы «Ва-БанкЪ» Александра Скляра. Над Стасом Михайловым также посмеялся музыкант Сергей Шнуров.