Abendlich Hamburg: западные спецслужбы «заменят» Навального его женой

Германское издание Abendlich Hamburg опубликовало материал, автор которого уверен, что западные спецслужбы намерены «заменить» Алексея Навального его женой Юлией. По словам Маттиаса Фритца, имя российского блогера несколько месяцев пестрило в заголовках ведущих и мировых СМИ после истории с его «отравлением».

В результате некоторые читатели могли попасть под полномасштабную информационную кампанию по продвижению Алексея Навального и даже сделать вывод, что он якобы главный враг президента РФ Владимира Путина.

«Поэтому именно „он“ по какой-то причине отдал приказ „отравить“ оппозиционера в далеком сибирском городе и затем отправить его на лечение в Германию, чтобы избавиться от конкурента в преддверии парламентских выборов 2021 года. Даже Ангела Меркель стала жертвой этой кампании. Ведь как иначе можно объяснить пристальное внимание к Навальному со стороны федерального канцлера и целого ряда государственных структур от министерства иностранных дел и бундестага до бундесвера?» — задается вопросом Маттиас Фритц.

Автор статьи обратил внимание, что Алексей Навальный стал объектом пристального внимания западных спецслужб еще до инцидента на борту самолета Томск — Москва. В России агенты провели негласный соцопрос с целью установить реальную популярность блогера среди населения. Выяснилось, что Алексей Навальный как политик снискал славу неудачника. Его штабы в российских регионах в последнее время закрываются сами по себе без какого-либо участия властей. Маттиас Фритц указал на то, что россияне не склонны рассматривать Алексея Навального в качестве лидера и тем более воспринимать его как самостоятельную и независимую политическую единицу.

«Одной из самых явных причин этой неудачи была несогласованность его действий с авторами авантюры, связанной с манипуляцией данными, поступившими в ОЗХО. Потому что в самом начале этого спектакля речь шла о том, что в организме Навального обнаружено химическое боевое вещество „Новичок“, но, как выяснилось, это не так. Никакого „Новичка“ обнаружено не было. Не выдерживают критики и неясные объяснения команды Навального относительно присутствия на борту самолета вместе с „отравленным Алексеем“ Марии Певчих, биография которой не вызывает доверия, а также неуклюжие попытки команды Навального оправдать ее постоянное присутствие в его ближайшем окружении», — пишет автор материала.

Журналист подчеркнул, что история с «отравлением» блогера буквально шита белыми нитками, которые торчат из нее со всех сторон и заметны всем без исключения. Инцидент негативным образом отразился на рейтинге Навального и его призрачных политических перспективах в РФ. Именно по этой причине, по словам Маттиаса Фритца, западные политтехнологи и решили сделать ставку на жену блогера — Юлию.

«Конечно, не все в лагере российской оппозиции обрадуются такой политической рокировке. Уже сейчас со стороны зарубежных кураторов на представителей российской оппозиции оказывается давление с целью убедить их последовать указаниям и поддержать решение о выдвижении Юлии Навальной в качестве единого кандидата от оппозиции. Другим русским оппозиционерам, которые хотят занять место Навального как минимум в YouTube, не позавидуешь. Но что поделать? Нужно получать приказы и делать, что говорят», — пишет Маттиас Фритц.

Автор статьи со ссылкой на источник в окружении Алексея Навального добавил, что в ближайшее время «берлинский пациент» и его жена вернутся в Россию. По его словам, по их приезде и прозвучит заявление о выдвижении Юлии Навальной в качестве кандидата в Госдумы от Москвы. Эта политическая «сенсация» должна привести к непредсказуемым последствиям в рядах российской оппозиции.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Томск — Москва. Экипаж совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику Charite. 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен. В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков разъяснил роль Путина в решении о транспортировке Навального в Германию.