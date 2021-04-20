Илья Авербух раскрыл гонорары участников «Ледникового периода»

Фигурист Илья Авербух рассказал, сколько получают участники шоу «Ледниковый период». По словам продюсера проекта, на бюджет программы и размер гонораров оказала большое влияние пандемия коронавируса.

По слухам, раньше приглашенные звезды в «Ледниковом периоде» могли рассчитывать на сумму от 150 тысяч рублей за один выход. А фигуристы получали около 600 тысяч рублей каждый раз, когда выступали на льду. Но коронавирус внес свои корректировки, так что теперь расценки уменьшились, пишет ФАН.

Об этом Илья Авербух поведал в интервью журналисту Василию Конову для его YouTube-канала. Точные цифры он называть не стал, но ценовой диапазон обозначил.

«Я не готов комментировать это, я действительно сказал разумные цифры, причем я сказал в диапазоне — примерно от 100 до 200 тысяч», — поделился Авербух.

Он уточнил, что любая предлагаемая участникам сумма — это их общий доход. Так что пара должна поделить ее пополам. Тогда как одиночникам, которых на «Ледниковом периоде» нет, он бы платил примерно столько же. Таковы условия в сфере ледовых шоу, которыми Авербух занимается уже немало лет.

«Так принято всегда было, всегда парники, и даже в призовых, в спортивных тоже такая же история. Ну вот, катайтесь в одиночном тогда», — пояснил он.

YouTube / Василий Конов

Фигурист также рассказал, что любой профессиональный ледовый спектакль — действительно очень затратное мероприятие. Из-за курса доллара оно теперь обходится не в 60 миллионов рублей, а во все 90 миллионов. И это нужно учитывать при планировании бюджета. Сам Авербух из-за коронавирусных ограничений принял решение вовсе остановить свои традиционные постановки. Наполняемость зала в 25%, разрешенная властями, не даст окупить расходы организаторов.

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