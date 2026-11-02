«Они тебя губят»: Туктамышева серьезно пострадала из-за приема таблеток

Елизавета Туктамышева пострадала из-за приема таблеток для похудения

Фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила о печальных последствиях приема таблеток для похудения. Об этом она рассказала в беседе с Ириной Шифман*.

По словам 29-летней спортсменки, за годы карьеры ей приходилось строго контролировать массу тела.

«Я начала пить таблетки для похудения, слабительное. И вот с этого момента у меня прекратился нормальный обмен веществ», — рассказывает Туктамышева.

Туктамышева уточнила, что тренер не принуждал ее к приему подобных препаратов — о них она узнала от знакомых. Многие фигуристы прибегали к таким методам.

«Когда у тебя начинается пубертат, естественно, ты начинаешь поправляться от всего. <…> А тут, оказывается, есть такой вот простой способ: выпить таблетки — и на следующий день у тебя никаких плюсов на весах. Но это опасно», — добавила спортсменка.

В итоге эксперимент не принес организму ничего хорошего. Туктамышева пришла к выводу, что поддерживать форму лучше естественными методами.

«Это как замкнутый круг: тебе нужно пить эти таблетки, чтобы выглядеть нормально, но при этом они как бы тебя губят», — заявила она.

Туктамышева также высказалась о сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. 13-летний Александр занимается фигурным катанием, но больших успехов пока не достиг.

«Я мало знакома с Гном Гномычем (Александром Плющенко. — Прим. ред.). Но, мне кажется, ему действительно нравится кататься, у него есть огонь в глазах. Я думаю, что он так любит своего отца, что хочет быть на него похожим», — заключила чемпионка Европы и России.

Ранее Яна Рудковская вместе с Александром Плющенко рассказали о его учебе и увлечениях, а также затронули тему возможного продолжения образования. Как выяснилось, из-за насыщенного графика тренировок и выступлений юный фигурист получает образование дома — такой формат ему нравится, и недостатков в нем он не видит.

При этом связь с бывшими одноклассниками сохраняется: школьные друзья регулярно приходят к Александру, поэтому от привычного круга общения он не оторван полностью.

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* — включена в реестр иностранных агентов РФ.