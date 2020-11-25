Александр Ширвиндт вместе с женой госпитализирован с пневмонией
| Карина Бернтгольц Общество Срочная новость 3 160
Состояние артиста оценивается как тяжелое.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Александр Ширвиндт вместе с женой сегодня ночью был доставлен в столичную больницу с пневмонией. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По предварительным данным, состояние пациента оценивается как тяжелое. У актера наблюдается дыхательная недостаточность. Диагноз COVID-19 подтвержден. Информация о состоянии звезды уточняется. В ближайшее время он будет находиться под наблюдением медиков.
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