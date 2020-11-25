«Несчастный коронавирус» — сын Ширвиндта рассказал о госпитализации родителей

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Светлана Шевченко
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Алесандр Ширвиндт и Наталья Белоусова были вместе госпитализированы с пневмонией и подтвержденным тестом на COVID-19.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru

Срочные новости в эти минуты приходят из Москвы. Народный артист Александр Ширвиндт госпитализирован с пневмонией. Его доставили в клинику из дома.

По предварительной информации, у него дыхательная недостаточность. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Вместе с Александром Ширвиндтом находится его жена — архитектор Наталья Белоусова.

«Действительно, это стало уже традицией для желтой прессы — как только папа идет в поликлинику лечить коленку, его сразу же „госпитализируют в тяжелом состоянии“», — прокомментировал ТАСС госпитализацию родителей сын народного артиста РСФСР.

Телеведущий Михаил Ширвиндт подчеркнул, что у отца и матери «несчастный коронавирус», но учитывая преклонный возраст они решили перестраховаться и госпитализироваться. Хотя, по его словам, симптоматика слабая и можно было бы остаться дома — у Александра Анатольевича — «кашель и невысокая температура», у Натальи Николаевны — симптомов нет.

В завершении Михаил подчеркнул, что «умирающего Пушкина» делать из его отца не нужно, критического состояния не наблюдается, но следить за ним будут обязательно.

«И всем нужно успокоиться», — резюмировал телеведущий.

Художественному руководителю Московскому театру сатиры Александру Ширвиндту летом этого года исполнилось 86 лет. Его супруге, с которой они вместе более полувека, — 85 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, предварительно, у народного артиста РСФСР наблюдается дыхательная недостаточность.

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