«Расслабились»: Жена Александра Ширвиндта рассказала, где он мог заразиться COVID

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Карина Бернтгольц
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Наталья Белоусова была госпитализирована вместе со своим мужем. Сейчас звездная пара находится под наблюдением врачей.

«Расслабились»: Жена Александра Ширвиндта рассказала, где он мог заразиться COVID

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Накануне российский актер, режиссер и сценарист Александр Ширвиндт был госпитализирован с пневмонией. Как стало известно 5-tv.ru, у звезды был подтвержден коронавирус. Вместе с ним в больницу попала супруга — Наталья Белоусова. В интервью MK.RU она рассказала, как у них с мужем протекает болезнь и поделилась соображениями на тему того, где Александр Ширвиндт мог подхватить COVID-19.

«Шура в театр ходил, встречи у него были. Видимо, там и подхватил. Он не очень себя хорошо почувствовал, на всякий случай сдал ПЦР — подтвердился коронавирус», — призналась Белоусова.

Жена артиста отметила, что сейчас вместе с супругом находится в больнице, однако они рассчитывают, что уже примерно через неделю смогут выписаться из клиники.

«Да неплохо. Здесь за нами исключительный уход, такое внимание. Врачи сказали, что отпустят нас через недельку, если все и дальше будет так, как идет», — рассказала супруга Ширвиндта.

Ранее 5-tv.ru рассказал историю любви Александра Ширвиндта и Натальи Белоусовой, проживших вместе более полувека.

 

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