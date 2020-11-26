Самойлова объяснила, почему дочкам досталась ее фамилия, а не Джигана

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Карина Бернтгольц
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Интересно, что сын звездной пары при этом имеет фамилию музыканта.

Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Супруга известного рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) Оксана Самойлова устроила в Instagram-сторис викторину «Вопрос-ответ», в рамках которых поделилась поробностями семейной жизни. Так, один из пользователей поинтересовался, почему у дочерей знаменитостей — Лейи, Ариелы и Майи — фамилия модели, а вот их младший братик Давид получил фамилию музыканта — Устименко.

Как призналась Самойлова, ей сложно ответить на этот вопрос, поскольку объективных причин и, вероятно, длительных обсуждений этого вопроса между звездными родителями не было.

«Блин, я не знаю, как так получилось. Это как-то само собой вышло. Этому никто не придавал значения», — развеяла споры фанатов Оксана.

Свой ответ модель сопроводила трогательным фото, на котором запечатлены все четверо их с Джиганом наследников.

Instagram @samoylovaoxana

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что что клиентки недовольны косметикой Оксаны Самойловой. 

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