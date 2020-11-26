Поразительное сходство с дедом: как изменилась подросшая дочь Константина Крюкова?

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Егор Измалкин
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По словам артиста, некоторые черты характера его отца удивительно точно передались его дочери Юлии.

Поразительное сходство с дедом: как изменилась подросшая дочь Константина Крюкова?

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актер Константин Крюков оказался поражен поведением своей дочери Юлии, когда та стала вести себя, как его отец — Виталий. О невероятном случае, который произошел в его семье, артист рассказал vokrug.tv.

«Я был поражен, когда через одно поколение я вижу в дочери черты своего отца, которые меня в свое время прям донимали», — заявил актер.

По словам Константина, отец отличался  особой «вредностью». Актер вспомнил, как спросил однажды родителя в детстве, не видел ли тот потерянную тетрадку.

«Смотри, я знаю, где твоя тетрадка. Подели дом на секции, каждую секцию на квадраты, потом каждый квадрат на еще квадраты и обыщи все систематично. Я тебе гарантирую, ты ее найдешь», — ответил отец Константина.

Актера очень раздражало, что отец просто не мог подсказать ему, где его вещь. Когда дочери Крюкова исполнилось восемь лет, она очень поразила его.

«Она что-то потеряла. И я ей сказал: „Посмотри вот в том шкафу“. И она говорит: „Знаешь, что я сейчас сделаю? Я сейчас все это пространство поделю на отрезки, а потом еще их поделю…“ Папа, откуда ты здесь взялся?» — вспомнил историю Константин.

При этом, замечает Крюков, дед с внучкой почти не общаются, ведь Виталий давно живет за границей. Они видятся, но редко. Актер считает невероятным, что его дочь заговорила словами отца.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти бабушки Константина Крюкова, актрисы Ирины Скобцовой.

 

 

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