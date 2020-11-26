Прямая трансляция прощания с легендой футбола Марадоной в Буэнос-Айресе

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Татьяна Меркер
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Аргентинский футболист ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет.

Фото, видео: www.globallookpress / imago sportfotodienst

Тема:
Умер легендарный Диего Марадона

Во дворце «Каса Росада» в Буэнос-Айресе проходит церемония прощания с легендой футбола Диего Марадоной.

Власти Аргентины пошли на беспрецедентный шаг и открыли для всех скорбящих двери президентского дворца, куда уже доставили тело спортсмена.

Марадона помещен в закрытый гроб, обитый бархатом, с отделкой из драгоценных камней. На гробе выложен флаг Аргентины, а также футболка национальной сборной страны и майка клуба «Бока Хуниорс» — обе под десятым номером. Именно под «десяткой» Марадона принес своей стране множество побед на всех уровнях чемпионатов и забил свои легендарные голы.

Тысячи футбольных фанатов пришли проститься с кумиром, ожидается, что дворец «Каса Росада» всего посетят около миллиона человек. Скорбящие, проходя мимо гроба Марадоны, отдают дань памяти, крестятся, и бросают к гробу флаги и футболки, некоторые не могут сдержать слез.

Церемония прощания с Марадоной в этот раз ознаменовалась уличными беспорядками. Они начались у президентского дворца в Буэнос-Айресе, где проходит траурная церемония. С утра там собралось более миллиона человек. Десятки почитателей легендарного аргентинца попытались прорваться через кордоны, чтобы не стоять многокилометровые очереди. Их действия пресекли стражи порядка. В ответ поклонники кинулись на силовиков с кулаками. Несколько человек получили травмы.

Чемпион мира 1986 года почувствовал себя плохо утром 25 ноября в своем доме на окраине Буэнос-Айреса во время завтрака. Отмечается, что спортсмен был бледен и сказал, что намерен прилечь. Марадону осмотрели врач и медбрат, которые следили за его состоянием во время реабилитации после операции. Было принято решение вызывать скорую помощь. К особняку футболиста в экстренном порядке были направлены шесть машин.

Когда парамедики вошли в комнату, легенда футбола уже не мог самостоятельно дышать. Врачи немедленно приступили к реанимационным мероприятиям, игрок был интубирован. Усилия медиков успехом не увенчались. Марадона скончался в 60 лет. 

Тема:
Умер легендарный Диего Марадона
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