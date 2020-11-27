Дрожжина присвоила себе звания проректора ВУЗа и заслуженной артистки РФ

Актриса Наталия Дрожжина солгала о работе проректором в Академии управления МВД России и звании заслуженной артистки РФ. Предполагается, лжезвания женщина использовала для махинаций с недвижимостью звезд, в которых подозревают их с ее мужем-юристом Михаилом Цивиным.

О том, что Дрожжина никогда не работала в Академии управления МВД, рассказали в самом вузе. Одна из бывших сотрудниц выступила на передаче «Пусть говорят». Оказалось, что Дрожжина просто была частым гостем вуза, когда туда стали приглашать на мероприятия звезд разной величины. Они с Цивиным не пропускали ни одного творческого вечера и мероприятия.

«Она стала постоянно появляться на всех мероприятиях вместе с мужем. Ни одно мероприятие не прошло без них, ни одно. Причем никто не понимал, зачем ее зовут», — заявила Елена Кравцова.

Женщина рассказала, что постов и даже почетных званий у Дрожжиной в их учебном заведении не было. Там актриса не раз заявляла, что является заслуженной артисткой России. Однако и это оказалось неправдой.

Дело в том, что для получения такого звания требуется подписанный президентом РФ указ. А подобного документа о награждении Дрожжиной не существует. Все эти новые данные об обманувшей ее доверие женщине потрясли вдову Алексея Баталова, Гитану Леонтенко. Та призналась, что сильно верила ее словам, потому что та рассказывала о дружбе с Никитой Михалковым.

Изначально Цивин и Дрожжина «вошли» в дом Баталовых еще при жизни самого актера. После его смерти они взялись «помогать» его вдове и дочери-инвалиду. По версии следствия, попутно, помимо присвоения их квартир, денег и ценного архива, они успели провернуть еще одну аферу с их имуществом.

Как пишет «Экономика сегодня», расследование о мошенничестве супружеской четы продолжает выявлять все новые обстоятельства их деятельности. Пара не стыдилась обманывать пожилых звезд, чтобы получить их квартиры и деньги в собственность.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Павел Астахов пообещал защитить Баталовых от Дрожжиной и Цивина.