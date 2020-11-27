Тела разбросало по дороге: страшное ДТП произошло с «Газелью» на Кубани
Авария произошла на автодороге станица Выселки — Усть-Лабинск.
Фото, видео: МЧС РФ; 5-tv.ru
Пять человек погибли, предварительно, еще пятеро госпитализированы, после столкновения КАМАЗа и пассажирской «Газели» в районе населенного пункта Бейсужок в Краснодарском крае.
По информации 5-tv.ru, пострадавшие госпитализированы в районную больницу Выселковского района.
Авария произошла около 8.30на автодороге станица Выселки — Усть-Лабинск.
На кадрах с места происшествия видно, что тела погибших буквально выбросило из микроавтобуса и разбросало по дороге.
Движение по трассе в настоящее время перекрыто. На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы, которые должны установить обстоятельства произошедшего.
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