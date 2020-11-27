Рунический гороскоп с 30 ноября по 6 декабря для всех знаков зодиака

В руническом гороскопе за каждый цикл отвечает определенная руна. Обладая даром чтения рун, можно узнать будущее и предугадать жизненные неурядицы. Игорь Вечерский — известный рунический провидец. Он составил рунический гороскоп для читателей 5-tv.ru и рассказал, на что необходимо обратить внимание всем знакам зодиака.

Овен

В начале недели (Хагалаз) наступит время, когда не стоит подвергать себя неоправданному риску. В середине недели (Вуньо) найдите комфортный уровень состояния и не провоцируйте развитие событий. В конце недели (Отал) наступит время заняться вопросами недвижимости и побыть дома.

Телец

В начале недели (Альгиз) у вас найдется спокойное время, которое вы можете посвятить тому делу, которым вы занимаетесь. В середине недели (Йера) — время работы, время получения результата своего труда. В конце недели (Беркана) хороший период для развития начатых процессов, которые принесут большие результаты в будущем.

Близнецы

В начале недели (Вуньо перевернутая) вам не следует принимать слишком резких действий, отложите важные дела на потом. В середине недели (Ингуз) наступит период перехода на новый уровень, возможности сотрудничества и сильных перемен. Конец недели (Иса) пройдет под знаком течения заложенных процессов, которые вы начали ранее.

Рак

Начало недели (Беркана п) не предвещает больших изменений в лучшую сторону, они придут несколько позже. Середина недели (Феху) — время материального достатка и благосостояния, когда удачны любые дела в сфере материальных ресурсов. В конце недели (Лагуз) время прислушаться к своей интуиции, научиться принимать решения отталкиваясь от внутреннего ощущения гармонии.

Лев

В начале недели (Уруз) вами могут быть реализованы большое количество сил и энергии , но проблема будет заключаться в способе этой реализации. В середине недели (Соуло) наступит период активных действий, возможности проявить себя. В конце недели (Феху) приходит период возможности извлечения достаточно хорошего уровня достатка, дохода и любой прибыли.

Дева

Начало недели (Кено п) говорит о том, что потребуется дополнительный контроль и участие во всех текущих процессах. В середине недели (Йера) придется поработать, однако этот труд не будет напрасен. В конце недели (Райдо) наступит хорошее время для того, чтобы начать запланированные новые дела, или может быть, отправиться в поездку.

Весы

В начале недели (Лагуз п) говорит о том, что на этот период не стоит планировать важных дел, так как планы могут сильно поменяться. В середине недели (Хагалаз) потребуется осторожность и внимательность. В конце недели (Турисаз) продолжается период повышенной степени риска, однако в этот период вы можете и расчистить свой путь, упорядочить жизнь.

Скорпион

В начале недели (Ингуз) — период эмоциональных проявлений, когда вы можете вдохновить и вести за собой к новым переменам. В середине недели (Феху п) существуют дополнительные риски в финансовой сфере, не стоит рисковать понапрасну. В конце недели (Альгиз) наоборот, время защищенности, спокойный период, который не предвещает каких-то неприятностей.

Стрелец

В начале недели (Перто п) говорит о том, что могут открыться некоторые неожиданные обстоятельства и планы могут пойти по иному пути развития. В середине недели (Эваз) — удачное время для путешествий, поездок. Это время хорошо подходит для налаживания деловых партнерств и союзов. Конец недели (Уруз) — время больших возможностей, вам останется лишь найти способ их реализации.

Козерог

В начале недели (Ансуз) договаривайтесь и убеждайте, речь принесет вам успех. В середине недели (Дагаз) настанет период перехода от одного этапа к другому. Этот этап может быть порой болезненным, но необходимым для новых достижений. В конце недели (Наутиз) существует некоторая нехватка ресурсов и затягивания текущих процессов, планы могут быть отложены.

Водолей

В начале недели (Хагалаз) наступит период, когда вы можете расчистить свой путь для нового будущего, для новых дел. В середине недели (Турисаз) продолжается начатая стратегия и призывает вас к активным, но очень осторожным действиям. В конце недели (Феху) время материального благосостояния, а также возможности заложить хороший ресурс для будущего.

Рыбы

Начало недели (Соуло) — время побед и достижений, время, творческого самопроявления и реализации надежд. В середине недели (Ингуз) период взаимодействия с партнерами. Время, когда вы можете достичь новых уровней развития, однако важно, чтобы вы шли вверх. В конце недели (Вуньо) — время, когда нужно почувствовать гармонию с окружающим миром, самим собой. Вы сможете набраться сил и отдохнуть для будущих дел.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков зодиака.