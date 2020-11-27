Стало известно, кто станет четвертым супругом Елены Воробей

Стала известно личность избранника 53-летней юмористки Елены Воробей, которая недавно намекнула на скорое, уже четвертое, замужество. Она продемонстрировала на публичном мероприятии красивое кольцо на безымянном пальце, но никаких деталей личной жизни раскрывать не стала.

Как пишет «Экспресс газета», женихом артистки стал 50-летний Сергей Евтухович. Он далек от шоу-бизнеса. Известно, что мужчина родился в Бресте, а высшее образование получал в Москве, в Военном Краснознаменном институте Министерства обороны СССР. Был женат — от предыдущих браков у него осталась дочь-подросток и 24-летний сын. Работает в государственной сфере. Познакомилась пара в Белоруссии, когда Воробей навещала там близкого друга.

«С Сергеем у них все отлично. Он ладит с ее 17-летней Соней, а Елена с его детьми подружилась», — рассказала журналистам подруга юмористки.

Первый брак Елены был фиктивным. Они со знакомы оформили отношения, чтобы девушка из Бреста смогла получить в Ленинграде. Потом был второй брак — по расчету. А вскоре Воробей по-настоящему влюбилась в коллегу по театру Андрея Кислюка. И вышла замуж снова. Они прожили вместе семь лет. Но все закончилось неверностью супруга.

Как писал 5-tv.ru ранее, что Елена Воробей рассказала, как пережила измену бывшего мужа.