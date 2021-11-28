Рождественский пост: Как ограничивать себя с 28 ноября?

У православных христиан начинается последний в этом году пост — Рождественский, который продлится с 28 ноября и до рождественского сочельника 6 января. У поста есть и второе имя — Филиппов. День памяти апостола Филиппа и заговенье — последний день, когда можно наесться до отвала, приходится на 27 ноября. Как соблюдать Рождественский пост и в чем себя ограничивать, рассказывает 5-tv.ru.

Как появился Рождественский пост?

Пост перед Рождеством христовым считается одним из самых древних, а первые упоминания датируются IV веком. Стоит отметить, что изначально христиане держали пост всего семь дней. До сорокадесятницы Рождественский пост увеличился после Первого Константинопольского собора в 1116-м: патриарх Лука Хрисоверг решил, что воздержание стоит увеличить в память о сорокадневном посте Иисуса Христа перед проповедью в Галилеи и Иудеи. Но кроме него, столько же дней постился Моисей перед восхождением на гору Синай.

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Третья часть Рождественского поста — самая сложная и в основном предусматривает сухоядение. В Новом Завете описывается сюжет, как Дьявол искушал Иисуса на сороковой день поста, предполагая, что такие долгие ограничения в еде истощили его. Но он не поддался искушению, а наоборот, только сильнее укрепился в своей вере.

Что можно и нельзя есть в Рождественский пост?

Если вы поститесь впервые, диетологи советует основательно подготовиться и начать постепенно ограничивать себя в еде хотя бы за три дня. Рождественский пост делится на три периода. Главные стоп-продукты — это мясо, молоко и яйца. Их необходимо исключить из рациона полностью на эти 40 дней.

Первый период продлиться с 28 ноября по 19 декабря. В эти дни В понедельник, среду и пятницу христиане соблюдают сухоядение: едят хлеб, орехи, сухофрукты, сырые фрукты и овощи, добавляют в еду соль и пьют воду. По вторникам и четвергам разрешается горячая пища, сдобренная маслом. В выходные дни постящиеся могут побаловать себя рыбой, морепродуктами и вином.

Второй период Рождественского поста продлиться с 20 декабря по 1 января. В среду и пятницу соблюдается сухоядение, а в остальные дни недели разрешены горячие блюда из овощей с маслом. Рыбу запрещено есть по вторникам и четвергам.

Третий период поста называют Предпразднества Рождества Христова, он считается самым строгим и продлится со 2 — 6 января. По понедельникам, средам и пятницам христиане соблюдают сухоядение. По вторникам и четвергам разрешается горячая пища, но без масла. С маслом овощи можно отведать в выходные дни. Стоит заметить, что в третий период Рождественского поста рыбу не едят.

Сочельник — последний день перед Рождеством Христовым, самый строгий. Постящиеся не приступают к еде до того момента, пока в небе не появится первая звезда. После этого христиане начинают есть сочиво — блюдо из риса с медом и фруктами. Отсюда и название кануна Рождества — сочельник.

Фото: Globallookpress.com / Anatoly Prososov

Не забывайте, что выход из Рождественского поста должен быть такой же плавный, как и вход. Не наедайтесь в Рождество, а ешьте небольшими порциями, чтобы избежать проблем с желудком и пищеварительной системой в целом.

Что можно и нельзя делать в Рождественский пост?

Не забывайте, что Рождественский пост это не только очищение организма, но и духа. Любой пост — это жертва Богу. Ограничения касаются не только рациона питания, но и образа жизни.

Нельзя затевать скандалы, ссоры, сквернословить и агрессивно себя вести;

В период Рождественского поста нельзя проводить свадьбы и венчания;

Нельзя отправляться на охоту и рыбалку, потому что церковь не поддерживает убийство животного ради потехи или азарта;

Во время поста следует отказаться от физической близости;

Пьянство считается одним из самых тяжелых грехов. В пост запрещено злоупотреблять алкоголем;

Не рекомендуется посещать увеселительные мероприятия.

Но есть и те дела, которые необходимо делать в период Рождественского поста. На забывайте посещать церковь, подавать милостыню и делать добрые дела. В молитвах к Господу во время поста, христиане могут просить отпущения грехов. Также в этот период следует молиться о здоровье и счастье близких людей.

Приметы в Рождественский пост

В период поста перед Рождеством Христовым существуют свои приметы и поверья.

Все домашние дела нужно делать днем. Вечерняя уборка дома может привлечь нечистые силы;

Если ребенок родиться в период Рождественского поста, его жизнь будет счастливой и удачной;

В канун Рождества на столе должно стоять 12 блюд — именно столько учеников (апостолов) было у Иисуса Христа;

Если 28 ноября вы увидите иней или дождь — будущий год будет урожайным;

Если во время Рождественского поста нередко были метели и стоял мороз — весна придет рано, а урожай будет богатым;

Метель в Рождество сулит хорошие сборы меда на пасеках;