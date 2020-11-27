Задержана подстрекательница в убийстве из-за ссоры в родительском чате

Сестру мужчины, которого обвиняют в убийстве волгоградца Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате, подозревают в подстрекательстве, а ее супруга — в том, что он был намерен присоединиться к нанесению побоев. Об этом сообщает СК РФ.

«Получены объективные доказательства того, что подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала женщина, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате», — цитирует РИА Новости руководителя СУСК по Волгоградской области Наталию Рудник.

Жителя Волгограда Романа Гребенюка избили 23 октября. Трое мужчин набросились на него в банке, в присутствии посетителей. Один из нападавших проломил отцу шестиклассницы голову кастетом и, заявил что это месть за «неподобающее» отношение к женщине. Пострадавшего доставили в больницу, где он больше недели находился в коме. 1 ноября он умер, не приходя в сознание. Позже мужчину задержали полицейские и решением суда его отправили в СИЗО.

Сейчас уголовное дело возбуждено также в отношении его сестры-подстрекательницы и ее мужа, который «встречал» пострадавшего у отделения банка. Его подозревают в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью, так как он «наблюдал за происходящим и готов был в любой момент принять непосредственное участие в драке». Оба задержаны правоохранителями.

Следствие добивается заключения мужчины в следственный изолятор. Женщине планируется избрать мягкую меру пресечения — ограничить ее выход из дома ночью. Правоохранители принимают во внимание, что у нее двое малолетних детей.

Как писал 5-tv.ru ранее, в сети обнародована переписка из родительского чата, за которую убили Романа Гребенюка.