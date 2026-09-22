Недостаточно оптимистично: на Украине захотели переписать гимн

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 23 0

Авторы инициативы неизвестны, она уже набрала больше тысячи подписей.

На Украине перепишут гимн страны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

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Правительство Украины опубликовало петицию с изменением текста гимна страны

Киевский режим решил заняться «осветлением» украинского гимна — на сайте правительства страны появилась петиция, в которой предлагается заменить некоторые слова на более жизнерадостные. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

Авторы ребрендинга предпочли остаться в тени. Музыку они хотят оставить прежней, а из текста убрать все, что связано со «смертью», заменив эти строки на формулировки о «мире» и «процветании» Украины.

В частности, инициаторы планируют изменить первую строчку гимна — вместо «еще не умерли ни слава, ни воля», по их мнению, должны стоять слова «процветает Украина и слава, и воля».

В самом издании отметили, что за три дня петиция кабинета министров набрала 1 152 подписи из необходимых 25 тысяч.

В июле этого года киевские власти уже выдвигали еще одну идею по гимну. В Верховной раде предлагали ввести второй «духовный» гимн, который будет включаться сразу после официального. Название проекта — «Боже великий, единый». Сейчас эта инициатива рассматривается в профильном комитете парламента.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Украине сгорел склад студии "Квартал 95", в котором хранились вещи главы киевского режима Владимира Зеленского. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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