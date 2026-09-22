Команда Антона Беляева отказалась отвечать на обвинения Рудковской в плагиате

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Василиса Власова
Василиса Власова 21 0

Скандал произошел после выступления Вани Дмитриенко с кавером на песню «Седая ночь».

Как команда Беляева отреагировала на обвинения Рудковской

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Андреев

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Представители певца Антона Беляева не станут комментировать обвинения продюсера Яны Рудковской в плагиате, сообщило издание «Газета.ру» PR-менеджер артиста.

«Добрый день! Не даем комментарии. Спасибо!» — ответила представитель Беляева.

Поводом для конфликта стало выступление певца Вани Дмитриенко с кавером на композицию «Седая ночь». По словам Рудковской, постановкой номера занимался Беляев. Продюсер заявила, что артист не изменил аранжировку, а использовал чужую работу.

Рудковская подчеркнула, что не предъявляет претензий Дмитриенко, поскольку считает постановку номера не его зоной ответственности. По ее мнению, случившееся стало «подставой» для молодого исполнителя и неуважением к заслуженному артисту России Диме Билану.

Кавер с голосом американского рэпера Канье Уэста, созданным с помощью искусственного интеллекта, подготовил Август Септемберов. Первым вживую композицию исполнил Билан на VK Fest, а затем включил ее в программу сольных концертов.

Септемберов ранее рассказывал, что команда Билана предварительно связалась с ним и согласовала детали выступления. О подготовке номера Дмитриенко автор ИИ-кавера, по его словам, не знал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что муж Яны Рудкоской фигурист Евгений Плющенко был госпитализирован в Турции после укуса осы. Множество перенесенных операций повысили болевой порог спортсмена, и он не сразу ощутил опасность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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