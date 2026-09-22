Братскую могилу времен пандемии годами скрывал обычный склеп

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Василиса Власова
Василиса Власова 29 0

Захоронение было замаскировано под склеп и нарушало правила кладбища.

Тела 19 умерших в пандемию обнаружили в Румынии

Фото: © Getty Images/Scott Peterson/Contributor

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Тела 19 умерших в пандемию обнаружили в Румынии

На кладбище в румынском городе Слатина обнаружили братскую могилу с телами людей, умерших во время пандемии COVID-19, сообщил 21 сентября мэр города Марио Де Меццо изданию Agerpres.

Захоронение было замаскировано под склеп. Его обнаружили после того, как администрация кладбища решила переоборудовать сооружение.

Во время раскопок рабочие нашли человеческие кости и неразложившиеся тела. Они находились в специальных мешках, которые использовали для умерших в период пандемии. На упаковках сохранились даты захоронения.

«Их обнаружили после дополнительных исследований и изъяли сотрудники румынской полиции», — рассказал Де Меццо.

По словам градоначальника, подобный способ захоронения нарушает установленные на кладбище правила. Другие обстоятельства появления братской могилы в предоставленных материалах не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая находка поставила в тупик польских археологов. Ученые обнаружили останки мужчины родом из каменного века, рядом с которыми находились человеческие черепа и ожерелье из зубов животных. Подобные украшения могли говорить многое о статусе владельца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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