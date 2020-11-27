«Это не шутки»: летчик объяснил, кто мог «заказать» полет в поддержку Дзюбы

Заслуженный летчик РФ Вадим Базыкин выразил согласие с инициативой Минтранса РФ уволить руководство «Победы» после инцидента с фаллическим символом в небе, «нарисованным» самолетом авиакомпании в поддержку футболиста Артема Дзюбы. В комментарии 5-tv.ru летчик-испытатель объяснил, почему ставить подобные эксперименты не просто глупо, но и опасно.

В начале беседы Базыкин отметил, что не считает виновными в произошедшем ни пилотов, ни сотрудников авиакомпании. По его словам, ни один здравомыслящий человек, работающий по найму, не решится на подобное «преступление», поскольку за этим, как минимум, последует увольнение.

«Говорю, опираясь на свой опыт. Мне кажется, вопросы нужно задавать собственнику авиакомпании, который попросил руководство компании, а то, в свою очередь, передало флайт-план и ту фигуру», — уточнил летчик.

Рассуждая о том, что кто-то из пилотов высшего ранга мог «приказать» выполнить экипажу заказной полет, Базыкин отмечает, что это просто невозможно. По его словам, каждый пилот старается выполнить маневры таким образом, чтобы сэкономить топливо, за что сотрудников авиакомпаний часто премируют. В данном случае имело место, скорее, умышленное «удлинение маршрута», от чего в итоге пострадали и пассажиры рейса.

«Мы все боремся за экономию, а здесь удлинять собственный маршрут по чьей-то глупости… Если бы здесь была вина экипажа или руководства — это было бы преступление. Именно так надо расценивать. Это не шутки, это небо. Такие вещи в небе не должны повторяться», — констатировал эксперт.

Вадим Базыкин также отметил, что не раз лично пользовался услугами авиакомпании и остался крайне недоволен. Поэтому в принципе не удивлен произошедшему.

«Мне, честно говоря, не очень нравится. Единственное, что пока еще не разрешается, — бить пассажиров, а так хамство от „А“ до „Я“ там уже процветало с временными затишьями. Ну, а сейчас надо принимать серьезные меры. Это не опасно, это глупо, а там где глупо — хуже опасности: там страшно», — подытожил заслуженный летчик РФ.

Ране 5-tv.ru публиковал расшифровку переговоров диспетчеров с поддержавшими Артема Дзюбу пилотами самолета компании «Победа».