ТОП-5 имен женщин, которые привлекают внимание мужчин

|
Юлия Федорова
Эксклюзив 3 081

Таролог Саона рассказала, обладательницы каких имен пользуются успехом у мужчин, даже не стараясь завладеть их вниманием.

Фото, видео: Depositphotos / AndrewLozovy; 5-tv.ru

Каждое имя несет свое предназначение еще с древних времен. Астрологи уверены, что имя, данное ему при рождении, может повлиять на судьбу его обладателя или даже сформировать черты характера. Таролог Саона поделилась с 5-tv.ru, как зовут женщин, которые с рождения получили возможность привлекать к себе мужское внимание.

Наталья

Одно из значений имени Наталья — «родная». Интересно, что и российские мужчины, и иностранцы тянутся к имени Наталья. Это имя обладает большой силой притяжения мужского пола.

Мария

Это имя — одно из самых популярных в России. Таролог говорит, что к женщинам по имени Мария многие тоже чувствуют большое притяжение, так как Маши энергетически дают большое количество флюидов. Когда Мария представляется, имя закладывается в голове мужчины, и позже он постоянно думает о ней.

Вера

Женщина, которая носит имя Вера, может быть очень обаятельной. Она способна долго сохранять свою внешность — признаки старения у Веры не проявляются до 40-50 лет. Поэтому Вера определенно пользуется популярностью мужчин.

Елизавета

Величественное имя Елизавета говорит за себя. Мужчины очень возвышают таких женщин и чуть ли не молятся на них. Когда мужчина понимает, что около него девушка с таким звучным именем, это дает ему силу и власть. Так что носительницы имени Елизавета привлекательны сами по себе.

Ольга

Значение имени Ольга — «святая». Это приятное и в то же время звучное имя даст потенциал мужскому полу. Женщина с именем Ольга может влиять на мужчину, управлять им. Саона отмечает, что мужчинам это в некоторой мере нравится.

Ранее 5-tv.ru называл семь женских имен, которые уберегут от сглаза.

+7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
69.81
0.26 81.03
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:11
Многодетная мама и волонтер: Что известно о Марии Львовой-Беловой, назначенной детским омбудсменом
5:01
Тест: Угадайте современные мультфильмы по одному кадру
4:51
ТОП-5 имен женщин, которые привлекают внимание мужчин
4:38
Разрыдалась и бросилась на шею к адвокату: Почему обвиняемую в убийстве Картрайта освободили из-под стражи
4:22
Начался локдаун: куда можно будет попасть в период ограничений в Москве и Петербурге
4:08
«Пришлось оставить»: беременная Мария Порошина бросила Андрея Кончаловского

Сейчас читают

Как определить свое будущее по дате рождения и имени
Как по дате рождения узнать, когда вы разбогатеете?
Моргенштерн извинился за слова о бессмысленности празднования Дня Победы
Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 25 октября по 7 ноября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака