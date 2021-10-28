Актер Андрей Федорцов поделился Instagram снимком со «старыми корешами». Так он назвал своих коллег по сериалу «Убойная сила». На фото Федорцов сидит в обнимку с поседевшими Александром Половцевым, Сергеем Селиным и Алексеем Ниловым. Как все четверо изменились за те 20 лет, которые прошли с момента выхода сериала на ТВ-экраны, рассказывает 5-tv.ru.

Instagram @fedortsovandrey2020

Андрей Федорцов

52-летний актер начал свою карьеру в 1993 году. Он исполнял эпизодические роли в сериалах и кино. В 97-м Федорцов сыграл режиссера, которого чуть не убили бандиты в «Брате». Но именно «Убойная сила» и лейтенант Василий Рогов принесли артисту популярность. Спустя шесть сезонов картины про петербургских сотрудников милиции, актер появился в сериале «Мастер и Маргарита», в фильмах «Ветка сирени», «Что творят мужчины!», в спин-оффе «Елок» — «Елки лохматые» и в других крупных картинах. Но большую часть своих творческих сил Федорцов решил отдать передаче «Главная дорога», которая с 2005 года выходит на НТВ. У артиста есть жена и трое детей.

Александр Половцев

Его герой майор Олег Соловец по сюжету руководил отделом оперов. До «Убойной силы» актер уже сыграл Соловца в «Улицах разбитых фонарей».

Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Эта роль принесла ему популярность. В 1999-м актер появился в роли Соловца и в сериале «Убойная сила». С 1998-го по 2019-й — за это время его герой вырос в звании до подполковника полиции. Параллельно Половцев сыграл в нескольких сериалах. Еще он вел телепрограмму «Мотив преступления» и снимался в рекламе. Что касается личной жизни, на данный момент на счету артиста три брака, двое детей и один внук.

Сергей Селин

Несмотря на довольно большую фильмографию 59-летнего актера, самой известной ролью Селина все еще остается капитан анатолий Дукалис. Благодаря «Убойной силе» актер стал звездой и получил звание Заслуженного артиста РФ. Также у него есть Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. После ухода из «Улиц разбитых фонарей» Сергей Селин играл в сериалах «Опера. Хроники убойного отдела», «Литейный» и «Братаны». Также Селин был телеведущим. В минувшем году он засветился в проекте «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел-2». От первого брака у Селина есть сын, который подарил артисту внука. Вторая жена младше Сергея на 24 года. У них двое детей.

Кадр из сериала «Убойная сила »

Алексей Нилов

Он сыграл в «Убойной силе» капитана Андрея Ларина. Известно, что сериал принес Алексею не только популярность, но и много проблем. Актер впадал в депрессию и даже несколько раз переживал клиническую смерть. Несмотря на все это Алексей участвовал в различных телешоу и открыто рассказывал о своих проблемах со здоровьем. Нилов смог справиться с депрессией и вновь стать востребованным специалистом. В 2014-м артист полностью поменял свой образ, став лысым и бородатым. Такие изменения принесли в жизнь Алексея Нилова новые, иногда отрицательные роли. Так в проекте «Пять минут тишины» он сыграл плохого бизнесмена Мусоргского. После этого Нилов появился в нескольких сериалах про «ментов». У актера три жены и несколько неофициальных браков, в которых родились трое детей.

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