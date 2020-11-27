Меладзе оценил свое попадание в топ «нежелательных артистов» на новогодних шоу

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Алина Потёмкина
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Певец не вошел в пятерку звезд, которых респонденты хотели бы видеть на «голубых огоньках».

Меладзе оценил свое попадание в топ «нежелательных артистов» на новогодних шоу

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

В преддверие Нового года Валерий Меладзе стал просто звездой номер один. О нем судачат уже месяц — причиной тому призыв артиста к коллегам по цеху не участвовать в съемках «голубых огоньков», обернувшийся скандалом. Певец пояснял, что таким образом хочет ответить на нецелесообразные ограничительные меры, которые оставили деятелей искусства без работы, а зрителей — без живых выступлений, переведя почти все в онлайн. Но слова знаменитости вновь поняли неверно, и закрутилось. Теперь в прессе Меладзе назвали одним из самых нежелательных артистов, которых публика хочет видеть в новогоднюю ночь на «голубых огоньках».

Сам певец отнесся к этой новости философски. В беседе с «Газетой.ру» он отметил, что в таких опросах порой важно, как именно формулировали вопрос, задаваемый респондентам.

«Могу поспорить, если бы они поставили вопрос наоборот — кого люди хотят видеть на „голубых огоньках“ — список был почти таким же. Я ни в коем случае не ставлю под сомнение этот авторитетный источник информации, но многое зависит от того, на чем они основывались, и насколько это объективно», — сказал Меладзе.

Опрос был проведен сайтом по поиску работы SuperJob. На самом деле артист занял в списке далеко не самое последнее место. И изначально вопрос респондентам звучал именно так: «Каких артистов больше всего хотели бы видеть в новогодних огоньках-2021?». Меладзе всего лишь не вошел в ТОП-5, заняв восьмую строчку рейтинга. Примечательно, что ниже него в перечне расположились далеко не последние представители отечественного шоу-бизнеса: Дмитрий Нагиев, Максим Галкин, Лев Лещенко, Полина Гагарина. На последнем месте, как ни странно, оказался любимец публики Иван Ургант. После скандала вокруг высказываний Меладзе СМИ сместили акцент в новости про предпочтения россиян, сделав певца «самым нежелательным артистом».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Валерий Меладзе снова пожаловался на «бедных» артистов.

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