«Мы счастливы!» — 70-летний Борис Невзоров скоро снова станет отцом

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Анастасия Шадская
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Ожидается, что ребенок появится на свет уже в 2020 году.

«Мы счастливы!» — 70-летний Борис Невзоров скоро снова станет отцом

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Актер Борис Невзоров готовится в третий раз стать отцом. Как рассказал звезда, приятной новостью его порадовала возлюбленная Елена Хрипунова. Знаменитости вместе уже не один год, несмотря на большую разницу в возрасте.

Период самоизоляции прошел для 70-летнего Невзорова и 45-летней Елены не зря. Они наконец-то узнали о желанном пополнении, хотя еще некоторое время назад переживали, что ничего не получится.

У пары, в отличие от многих звезд во время пандемии, не было причин для волнений. Малый театр, где оба работают, выплачивал им зарплату. Они перебрались жить на дачу.

«И время там провели очень продуктивно. Скоро, до конца года, мы с женой станем родителями!» — похвастался Невзоров «Экспресс газете».

Ожидается, что ребенок появится на свет еще в 2020 году, причем для будущей мамы станет первым. У самого Невзорова есть сын Борис от первого брака и дочь Полина от второго. 

«По животу вроде будет девочка, а там посмотрим. Ждем! У нас хороший врач. Дай бог, все сложится хорошо. Мы счастливы!» — поделился счастливый актер.

Борис Невзоров официально трижды состоял в браке. Третий брак с возлюбленной юности Аллой Пановой начался вскоре после того, как актер трагически овдовел и остался с дочерью на руках. Но в 2010 году он снова развелся. С Хрипуновой они отношения не оформляли, но уже давно живут вместе..

Ранее 5-tv.ru писал, как Бари Алибасов хочет назвать своего ребенка.

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