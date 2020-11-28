День матери 2020: какие выплаты положены в России в 2020 году

В текущем году День матери выпадает на воскресенье, 29 ноября. Этот день сопровождается многочисленными поздравлениями и теплыми словами в адрес женщин, у которых есть дети. Среди букетов цветов не стоит забывать и о государственной поддержке матерям в виде выплат и материальных пособий, суммы которых в этом году были изменены.

Материнский капитал 2020

Размер маткапитала на первого ребенка на сегодня составляет 466 617 рублей. Если в семье появляется второй наследник, что выплата составляет 616 617 рублей, столько же дают за третьего и четвертого ребенка.

Стоит отметить, что материнский капитал могут получить даже те семьи, которые усыновили ребенка.

Выплата неработающим матерям

Матери, являющиеся трудоспособными, при этом не работающие по причине ухода за ребенком-инвалидом имеют право на ежемесячное пособие в 5500 рублей.

Выплаты одиноким матерям

С 1 февраля 2020 года единовременное пособие одинокой маме при рождении ребенка составляет 18 143 рубля 96 копеек, и выплачивается на каждого рожденного ребенка. В некоторых регионах пособие может быть увеличено за счет регионального бюджета. В столице за первого ребенка дополнительно выплатят 5 500 рублей, за второго и далее — 14 500 рублей.

Пенсия за время ухода за детьми

В то время, когда женщина вынуждена временно оставить работу ради ухода за ребенком, ей также полагается пенсия. За эти нестраховые периоды начисляются пенсионные коэффициенты: за первого ребенка 1,8, за второго — 3,6, а за третьего и четвертого– 5,4.

Пенсия матерям несовершеннолетних и студентов

Матери, которые вышли на пенсию в то время, как их ребенок еще не достиг совершеннолетия, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Также как и те, чьи дети от 18 до 23 лет обучаются на дневном отделении высших учебных заведений.