Советы пациентам с COVID-19, которые находятся на домашнем лечении, дала врач-инфекционист Мария Мясникова. По словам специалиста, первое и самое важное условие — соблюдение рекомендаций и назначений врача. Но помимо приема лекарств облегчить состояние больного и не дать инфекции развиться в более тяжелую форму помогут и ряд других средств.

«Чтобы снизить температуру, организм должен испарить жидкость. При новой коронавирусной инфекции обязательно обильное питье. Если в норме человек употребляет около двух-двух с половиной литров воды в день, то при повышенной температуре необходимо увеличить ее количество и добавить витаминизированное питье. Не забывайте про фрукты, богатые витамином C», — цитирует врача агентство городских новостей «Москва».

По словам Мясниковой, при лечении COVID-19 следует больше лежать на животе, поскольку это способствует насыщению крови кислородом на две-три единицы и расправлению легких, особенно если подложить подушки под грудную клетку и таз. При лежании на спине у человека уменьшается дыхательный объем легких, поэтому принимать такое положение тела не рекомендуется. Полным людям лучше лежать на боку.

Ускорить выздоровление поможет дыхательная гимнастика. Сначала она должна быть минимальной. По мере стабилизации состояния упражнения можно улучшать.

«Конкретные рекомендации по комплексу упражнений дает лечащий врач. На этапе выздоровления нужно исключить серьезные физические нагрузки, больше отдыхать. Это тот самый минимальный набор приемов, которым человек дома может себе помочь», — подытожила инфекционист.

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