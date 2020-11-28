Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная раскрыла секрет, на кого подпишет элитную квартиру в Москве. Как известно, за недвижимость звезды в буквальном смысле ведется война.

Так, недавно актриса заявила, что любимые родственники — сын Алексей, его жена Ольга и внучка Маша — ее намеренно травят. По словам Светличной, на полу в квартире она ни единожды находила шарики ртути, пары которой смертельны для любого живого существа. А на днях актриса и вовсе загремела в больницу с неизвестным диагнозом. Первоначально сообщалось, что Светлана перенесла инсульт, но к счастью, все обошлось. Правда, за все время нахождения звезды в лечебном учреждении никто из родственников даже не проявил к ней интереса.

Ввиду вышеперечисленных фактов, вопрос о том, достанется ли сыну и его семье доля в квартире Светличной, теперь не имеет смысла.

«Хочу подарить свою квартиру соседям. Вижу, что они очень приличные люди и благодарные. Мои родные не такие. Внучка Маша неблагодарная, от нее я никогда не испытывала тепла. Поэтому отдам свою квартиру в Ясенево хорошим людям, хорошей семье. Пускай потом меня с благодарностью вспоминают», — заявила в интервью KP.RU актриса.

К слову, те самые соседи уже не раз ее выручали. Так, например, после экстренной госпитализации 80-летней Светланы добрые люди взяли на передержку ее черного кота по кличке Фил.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Ранее 5-tv.ru рассказал, как чувствует себя сегодня госпитализированная с подозрением на инсульт Светлана Светличная.