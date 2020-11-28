«Неблагодарная!» — Светличная решила, кому достанется ее квартира после смерти

|
Виктория Андреева
1 012

Как рассказывала раньше звезда кинематографа, за ее недвижимость в Ясенево ведется настоящая война.

«Неблагодарная!» — Светличная решила, кому достанется ее квартира после смерти

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная раскрыла секрет, на кого подпишет элитную квартиру в Москве. Как известно, за недвижимость звезды в буквальном смысле ведется война.

Так, недавно актриса заявила, что любимые родственники — сын Алексей, его жена Ольга и внучка Маша — ее намеренно травят. По словам Светличной, на полу в квартире она ни единожды находила шарики ртути, пары которой смертельны для любого живого существа. А на днях актриса и вовсе загремела в больницу с неизвестным диагнозом. Первоначально сообщалось, что Светлана перенесла инсульт, но к счастью, все обошлось. Правда, за все время нахождения звезды в лечебном учреждении никто из родственников даже не проявил к ней интереса.

Ввиду вышеперечисленных фактов, вопрос о том, достанется ли сыну и его семье доля в квартире Светличной, теперь не имеет смысла.

«Хочу подарить свою квартиру соседям. Вижу, что они очень приличные люди и благодарные. Мои родные не такие. Внучка Маша неблагодарная, от нее я никогда не испытывала тепла. Поэтому отдам свою квартиру в Ясенево хорошим людям, хорошей семье. Пускай потом меня с благодарностью вспоминают», — заявила в интервью KP.RU актриса.

К слову, те самые соседи уже не раз ее выручали. Так, например, после экстренной госпитализации 80-летней Светланы добрые люди взяли на передержку ее черного кота по кличке Фил.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Ранее 5-tv.ru рассказал, как чувствует себя сегодня госпитализированная с подозрением на инсульт Светлана Светличная.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.86
0.41 90.46
0.43
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 ноября по 6 декабря

Последние новости

13:48
Огонь от полыхающей машины в центре Москвы перекинулся на первый этаж дома
13:38
Чудовища из Колпино: как жизнь многодетной семьи превратилась в лагерь пыток
13:24
В Сингапуре родился ребенок с антителами к коронавирусу
13:08
Коронавирус или нет? Названа причина смерти экс-супруга Маргариты Тереховой
12:53
Второй за сутки российский чиновник погиб на охоте
12:48
Российские спасатели помогли восстановить школу в Нагорном Карабахе — видео

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 ноября по 6 декабря
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака
Генштаб Украины опубликовал кадры «наступления» на Россию — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Джоли попала в рейтинг актрис чаще других снимавшихся голыми