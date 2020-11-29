Вдова Баталова раскрыла косвенную причастность Михалкова к истории с мошенничеством

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Анастасия Шадская
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Гитана Леонтенко и ее дочь Мария лишились наследства покойного актера, доверившись актрисе Наталии Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину.

Вдова Баталова раскрыла косвенную причастность Михалкова к истории с мошенничеством

Фото: ТАСС / Метцель Михаил

Вдова актера Алексея Баталова, Гитана Леонтенко, рассказала, как режиссер Никита Михалков оказался замешан в скандал с наследством ее покойного супруга. Она призналась в собственной глупости на недавней передаче «Пусть говорят».

Вместе с тем Леонтенко объяснила, как стала жертвой обмана со стороны актрисы Наталии Дрожжиной и юриста Михаила Цивина. По ее словам, она ранее и не думала, что кто-то может «так врать».

«Мы сами доверились этой паре только из-за того, что они говорили, будто имеют отношение к Никите Михалкову. Если бы фамилия Никиты Сергеевича не прозвучала, мы бы никогда не впустили их в дом», — рассказала она.

Вдова Баталова призналась, что после случившегося уже никогда не сможет доверять даже самым близким людям. Сейчас ее цель — вернуть квартиры, деньги и ценности, которые завещал им с дочерью артист. Во многом именно благодаря Никите Михалкову их дело получило такую большую огласку.

В мошенничестве с наследством актера подозревают семейную пару Наталии Дрожжиной и Михаила Цивина. Им уже были предъявлены обвинения, а дело взяли под особый контроль. Интересы Гитаны и Марии представляет известный адвокат Павел Астахов.

Ранее 5-tv.ru писал, каким образом Цивин и Дрожжина могут избежать уголовной ответственности по делу Баталовых.

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