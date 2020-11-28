Как Цивин и Дрожжина могут избежать уголовной ответственности по делу Баталова?

Актриса Наталия Дрожжина и ее муж-юрист Михаил Цивин могут уйти от уголовной ответственности. Такую вероятность не исключает риелтор-детектив, автор книги «Как украсть квартиру в Москве» Анна Степанова. Она провела собственное расследование и узнала о наличии у супружеской пары другой дорогой недвижимости сомнительного происхождения.

Сколько всего квартир?

Известно, что в распоряжении Цивина и Дрожжиной есть далеко не только апартаменты, принадлежащие семейству Баталовых. Выяснилось, что супружеская чета владеет не менее 17-18 объектами недвижимости. Причем, на какие деньги пара приобрела такое имущество, Дрожжина и Цивин объяснить не смогли.

Анна Степанова заявила, что несколько лет назад видела в продаже неплохую квартиру, когда искала жилье для своего клиента. Тогда они остановились на другой недвижимости. Лишь недавно риелтор выснила, что первой ее собственницей была легендарный монтажер «Мосфильма» Эсфирь Тобак. Она до глубоких седин ютилась в коммуналке и стояла в очереди на квартиру. Наконец получила от государства ту самую двушку на Дорогомиловской улице. Каким-то образом Цивин и Дрожжина приватизировали эту квартиру после смерти хозяйки и продали ее известному актеру.

«Каким-то образом Цивин и Дрожжина приватизировали эту квартиру после смерти хозяйки и продали ее известному актеру. Я слышала, что сейчас там живет его дочь, тоже актриса», — рассказала она сайту KP.RU.

Степанова пояснила, что владельцы квартиры могут в любой момент лишиться ее — а стоимость сделки составила для них около 20 миллионов рублей. И все потому, что приватизацией занимались не имевшие к квартире юридического отношения люди. На этом основании Департамент городского имущества Москвы может требовать возвращения квадратных метров в муниципальную собственность.

И таких случаев могло быть куда больше.

Перспективы Цивина и Дрожжиной

Хотя многие в сети убеждены, что Наталию и Михаила можно легко посадить, на деле все их сделки были зарегистрированы в Росреестре. Скорее всего, у пары была неплохая юридическая поддержка — они и сейчас пытаются всем доказать невиновность.

«На мой взгляд, речь идет все-таки не об уголовной ответственности, а о морально-этической стороне. Обманывают людей плохо, вводить в заблуждение некрасиво. Но уголовно не наказуемо», — посетовала Анна Степанова.

Кроме того, подобные Цивину и Дрожжиной аферисты, как правило, отличные психологи, считает риелтор. Так что многие из их «жертв» действительно верят им и сейчас. Перспектива реального уголовного наказания для супругов весьма мала. Даже для почерковедческой экспертизы не хватает материала — одних потенциально подделанных подписей от лица вдовы Баталова тут недостаточно.

«История с имуществом Баталовых может закончиться уголовным преследованием только благодаря общественному резонансу», — убеждена Степанова.

За свою карьеру риелтор не раз сталкивалась с несправедливостью. Суд часто встает на стороны мошенников и даже преступников, если нет достаточного количества доказательств в делах о купле-продаже недвижимости.

«Даже в случае явного мошенничества вернуть через суд свои деньги и имущество бывает очень сложно», — резюмировала риелтор.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталия Дрожжина присвоила себе звания проректора ВУЗа и заслуженной артистки РФ. Эти титулы помогали им с супругом проникать на различные мероприятия с участием пожилых звезд.