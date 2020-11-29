Миллиардер Аркадий Скоров рассказал о трагедии с БТР на дне рождения сына

Миллиардер Аркадий Скоров, чей сын Андрей Кожевин погиб под колесами БТР в Петербурге назвал трагедию случайностью. В беседе с 5-tv.ru он отметил, что водитель машины двинулся вперед, не заметив, что в окопе сидел человек.

«Убийство по неосторожности, на учениях или как это называется…» — сказал Скоров.

Он заявил, что кому-то из родственников «взбрела идея» отпраздновать день рождения его сына Аркадия на полигоне, а именно примерить на себя роль военных и покататься на военной технике. Празднование мероприятия закончилось фатально.

Сам именинник, который является сводным братом погибшего, заметил, что за рулем БТР во время военной реконструкции сидел организатор данного мероприятия.

По информации интернет-портала «Невские новости», управлял БТР руководитель межрегиональной молодежно-общественной организации «Красная Звезда» Александр Т. Сообщается, что у мужчины имеется 68 штрафов за нарушение правил дорожного движения на автомобиле.

«У меня был шок, я не помню…» — сказал Михаил Скоров, отвечая на вопрос, вызвали ли работники полигона полицию и скорую после случившегося.

Скорее всего, гибель Андрея Кожевина была случайной. Мужчина с автоматом улегся на землю, а оператор его не заметил и случайно задавил насмерть.

Ранее 5-tv.ru публиковал, жуткие кадры с места гибели реконструктора под колесами БТР в Петербурге .