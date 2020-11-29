«Исчезнувший» Меньшиков впервые за долгое время вышел в свет, опираясь на трость
В сетях задавались вопросом, куда пропал актер накануне своего 60-летия.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Артист Олег Меньшиков впервые за долгое время вышел в свет со своей женой Анастасией Черновой. Супруги посетили открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве. При этом Меньшиков опирался на трость.
«Ничего страшного. Просто прохожу реабилитацию, у меня все нормально!» — передает слова актера KP.RU.
Пользователи социальных сетей бурно обсуждали «исчезновение» Меньшикова накануне его 60-летнего юбилея. Ходили слухи о тяжелом состоянии артиста из-за COVID-19, судачили даже о его «алкогольном запое».
Катализатором слухов стала отмена Московским драматическим театром имени Марии Ермоловой всех ноябрьских постановок с участием Меньшикова. Руководство театра объяснило это «состоянием его здоровья».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Дмитрия Пескова расплакалась на катке на Красной площади.
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