«Исчезнувший» Меньшиков впервые за долгое время вышел в свет, опираясь на трость

|
Татьяна Меркер
1 513

В сетях задавались вопросом, куда пропал актер накануне своего 60-летия.

«Исчезнувший» Меньшиков впервые за долгое время вышел в свет, опираясь на трость

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Артист Олег Меньшиков впервые за долгое время вышел в свет со своей женой Анастасией Черновой. Супруги посетили открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве. При этом Меньшиков опирался на трость.

«Ничего страшного. Просто прохожу реабилитацию, у меня все нормально!» — передает слова актера KP.RU.

Пользователи социальных сетей бурно обсуждали «исчезновение» Меньшикова накануне его 60-летнего юбилея. Ходили слухи о тяжелом состоянии артиста из-за COVID-19, судачили даже о его «алкогольном запое».

Катализатором слухов стала отмена Московским драматическим театром имени Марии Ермоловой всех ноябрьских постановок с участием Меньшикова. Руководство театра объяснило это «состоянием его здоровья».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Дмитрия Пескова расплакалась на катке на Красной площади.

Читайте также

Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.86
0.41 90.46
0.43
Период «коридора затмений»: чего опасаться на неделе с 30 ноября по 6 дек...

Последние новости

22:05
Специалист ответил, стоит ли петербуржцам ждать снега на Новый год
22:04
Очевидцы сообщают о хлопке в жилом доме во Всеволожске
21:48
Центр «Вектор» испытает российскую вакцину от коронавируса на детях
21:36
Саакашвили закрутил роман с депутатом партии Зеленского
21:24
Какие жуткие предсказания пророков об эпидемиях начали сбываться?
21:10
Сектантские сети: почему продолжают свою деятельность в России «Свидетели Иеговы»

Сейчас читают

Период «коридора затмений»: чего опасаться на неделе с 30 ноября по 6 декабря
«Как женщина женщине» — Мария Захарова ответила министру обороны Германии
Вдова Баталова раскрыла косвенную причастность Михалкова к истории с мошенничеством

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Джоли попала в рейтинг актрис чаще других снимавшихся голыми