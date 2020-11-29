«Исчезнувший» Меньшиков впервые за долгое время вышел в свет, опираясь на трость

Артист Олег Меньшиков впервые за долгое время вышел в свет со своей женой Анастасией Черновой. Супруги посетили открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве. При этом Меньшиков опирался на трость.

«Ничего страшного. Просто прохожу реабилитацию, у меня все нормально!» — передает слова актера KP.RU.

Пользователи социальных сетей бурно обсуждали «исчезновение» Меньшикова накануне его 60-летнего юбилея. Ходили слухи о тяжелом состоянии артиста из-за COVID-19, судачили даже о его «алкогольном запое».

Катализатором слухов стала отмена Московским драматическим театром имени Марии Ермоловой всех ноябрьских постановок с участием Меньшикова. Руководство театра объяснило это «состоянием его здоровья».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Дмитрия Пескова расплакалась на катке на Красной площади.